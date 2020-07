Ösztönözni próbálják társaikat a sportra

Együttműködési megállapodást írt alá a megyei Fogyatékkal Élők Sportszövetsége (FÉS) a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével.

A két szervezet munkakapcsolata már hosszú évekre nyúlik vissza, de a mostani együttműködési szerződés megkötésével mind a két szervezet elnöke reménykedik abban, hogy összefogásuk révén még több sportolni vágyó fogyatékkal élőt tudnak majd bevonni a megyei szabadidős és versenysportba. A sport és a rendszeres testmozgás mindenki számára fontos és hasznos tevékenység, éljen bármilyen fogyatékossággal is.

– Egyesületünk már korábban is tagja volt a FÉS-nek, és néhány eseményükön már a múltban is részt vettek tagjaink. Személy szerint is fontosnak tartom az egészséges életmódot és a rendszeres sportolást – nyilatkozta Pesti Zoltánné, a vakok egyesületének elnöke. –

Tagjaink közül többen jeleskednek különböző sportágakban.

Most elkezdtünk körükben egy sportolási igényfelmérést, ehhez igazítva folytatjuk a továbbiakban majd a sportkoncepciónk fejlesztését. Célunk, hogy a FÉS minél több eseményén részt vegyünk, biztosítva ezzel tagjainknak a mozgás örömét és a szabadidő hasznos eltöltését.

Auner Zoltán, a Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének elnöke is nagyon fontosnak tartja, hogy a lehető legtöbben mozogjanak, sportoljanak a fogyatékkal élők közül is.

Bizakodását fejezte ki, hogy a közös sportoláson túl a megyei vakok és gyengén látók a FÉS szemléletformáló tevékenységbe is be tudnak majd kapcsolódni az elkövetkezendőkben. A terveik között egyébként már szerepel egy augusztusi közös sportesemény.