Ötödik alkalommal rendezik meg a sasnapot Berényben

A város határában található Sasközpontban január 12-én rendezik meg, immár ötödik alkalommal, az idei első nyílt napot a XVI. Országos Sasszinkron alkalmából.

A szakemberek délelőtt fél tíztől számos érdekes programmal várják az érdeklődőket. Lesz többek között madárházas szakvezetés, vadmacska-látványetetés, keresőkutyás bemutató és interaktív ragadozómadár-bemutató.

Tizenegy órakor indul a ragadozómadár-túra, ami egy körülbelül két és fél órás program. A túra az öt kilométeres tanösvényen vezet, a Sasszinkronhoz csatlakozik.

Délután három órától két másodéves parlagi sast mutatnak be a résztvevőknek. Ők sérülten kerültek be a Sasközpontba, gyógyításuk már az utolsó fázisba lépett. A sasnapon áthelyezik őket a jelenlegi kezelővolierükből egy nagyobb méretű vadröptető volierbe, ahol az elengedésig erősödhetnek. Az áthelyezéskor a nagyközönség is megismerheti a gyógyuló parlagi sasokat. A látványos programokon túl a szervezők folyamatos filmvetítéssel és egyéb foglalkozásokkal is várják az érdeklődőket.

Borítókép: Az egyik, Sasközpont által korábban megmentett parlagi sas, mely azóta már meggyógyult és szabadon engedték

Fotó: Banka Csaba