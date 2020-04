Otthoni kertművelésre buzdítanak Tiszaroffon és Tiszaburán

Mai rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut megállni, alkotni és értéket teremteni. Ám az elmúlt hetekben számos kezdeményezés, ötlet látott napvilágot, az egyik ilyen pedig már meg is valósult.

Ha környezetünkben, például saját településünkön figyelmesen szétnézünk, azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb helyen művelik meg a kisebb-nagyobb háztáji kerteket. A haszonkertet felváltotta a díszkert, a gyümölcsöt pedig nem a kertben lévő fáról szakítjuk le, hanem a boltok polcairól válogatjuk.

Ezt a folyamatot hivatott megfordítani a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által indított Maradj otthon! Műveld a kerted! elnevezésű program. Április 21-én délelőtt Tiszaroffon, majd délután Tiszaburán rajtolt el a Belügyminisztérium háttérintézményének kezdeményezése.

– Már a program nevében is szerepel az ötlet kettős célja. Hogy arra buzdítsuk az embereket, maradjanak otthon és értékesen, hasznosan töltsék az idejüket, műveljék a kertjüket – mondta Tiszaroffon Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója.

– Idővel a résztvevők olyan terméshez juthatnak, amely nélkülözhetetlen az egészséges táplálkozáshoz – mutatott rá.

Ésszerűnek látták a települési önkormányzatok bevonását, ezáltal megkönnyítve a lakosok megszólítását, az érdeklődő családokhoz való eljutást. A program önkéntes alapon működik, bárki csatlakozhat.

– A résztvevők a kertműveléshez szükséges eszközöket, kerti szerszámokat, vetőmagot és művelési naplót kapnak. Utóbbi kitöltésében, pontos vezetésében az önkormányzat illetékese fog segítséget nyújtani számukra – részletezte Sztojka Attila. Tekintettel a járványhelyzetre, hogy csökkentsék a személyes érintkezések számát, a programhoz csatlakozók az interneten keresztül, fényképek küldésével tudják illusztrálni tevékenységüket.

A tiszaroffi önkormányzat rögtön a kezdeményezés mellé állt, rövid időn belül tizenöt család jelezte, hogy szeretne részt venni a programban.

– Sajnos egyre kevesebben művelnek ma már kertet, településmérettől függetlenül. Fontos a hasonló kezdeményezések támogatása, melyek reményeink szerint pozitív változást indítanak el, és egyre többen csatlakoznak majd – vélekedett Vankóné Jekli Anikó, Tiszaroff polgármestere.

A hivatalos tájékoztatót követően első körben négy tiszaroffi családot kerestek fel, hogy átadják számukra a program kezdőcsomagját. Gereblyét, ásót, kapát, lapátot és sarlót, valamint többféle vetőmagot és egy művelési naplót. Mint megtudtuk, a későbbiekben palánták is érkezni fognak, az önkormányzat pedig kerti locsolóval támogatja a programban résztvevő családokat.

– Évek óta művelek kertet, még tavaly is csináltam, amikor begipszelték a lábamat – fejtette ki lapunk kérdésére Jóni Hilda, akinek kertjét éppen a napokban szántották fel, előkészítve azt a művelésre.

– Időm és lehetőségem is van rá, jó ötletnek tartom, ezért örömmel csatlakoztam – jegyezte meg. Segítsége is van, kislánya is lelkiismeretesen gondozza a kertet. A program máris népszerű lett, az elmúlt napokban több település is jelezte részvételi szándékát.