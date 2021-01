Otthonra lelt Szolnokon a Szigligeti művésze

A közönség szeme láttára érett ifjúból férfivá, kapott egyre komolyabb szerepeket, és a magánéletében is kiteljesedett az elmúlt tizenhét év alatt Barabás Botond színművész. A Szigligeti Színház oszlopos tagjának művészeti tevékenységét a magyar kultúra napja alkalmából Kaposvári Gyula-díjjal jutalmazta a város.

– Székelyudvarhelyen született, Marosvásárhelyen végezte el a színművészeti egyetemet. Mikor jött át az anyaországba, mi volt itt az első munkája?

– Egy szakmai táborban vettem részt 2001-ben Magyarországon, itt találkoztam Szikora János igazgatóval. A táborban töltött egy hét munkájának gyümölcse a Nemzeti Színház nyitóelőadása, Az ember tragédiája lett. Főiskola után Temesvárra szerződtem ugyan, de a Nemzetiben is játszottam, két és fél évet ingáztam a két színház között. Ezután jött a lehetőség 2004-ben, hogy szerződjek Szolnokra, amit boldogan elfogadtam.

– Hogyan emlékszik vissza az első évekre? Miként fogadták, milyen szerepeket kapott?

– A Szigligetiben akkor rengeteg fiatal volt, ráadásul még állandó tánckara is volt a színháznak. Sok korombéli színésszel dolgoztam együtt, ami egyrészt óriási, kísérletező hangulatot teremtett, másrészt nagy versenyt is. Egy fiatal színésznek a legideálisabb hely, egyben szakmailag nagy kihívás volt, hiszen akkor kapott előrelépési lehetőséget, ha a maximumot nyújtotta.

– Mikor érezte azt, hogy most már tényleg stabil a helyzete, hogy itt otthonra talált?

– Már az első pillanattól kezdve, ahogy beléptem a színházba. Olyan atmoszférája volt a Szigligetinek, hogy úgy éreztem, hazaértem.

– Nyilván egy fiatal srácnak, aki egy másik országból érkezik, nem könnyű. Voltak nehézségek anyagi szempontból és lelkileg is. Leginkább a család, a barátok hiánya miatt, de tulajdonképpen minden a lehető legjobban alakult, és kezdetektől nagyon jól fogadott a társulat. Kaptam a kisebb-nagyobb szerepeket, folyamatosan adódtak a lehetőségek. Ahogy teltek az évek, egyre jobban éreztem magam. Mindig volt a jó periódus után egy még jobb.

– Láthattuk zenés szerepekben is. Ezek azonnal megtalálták vagy később alakult így?

– Ez érdekes, mert Marosvásárhelyen, ahol végeztem – és eleve a román színészképzésben – nem fektettek túl nagy hangsúlyt a zenés szerepekre. Szolnokon viszont egymás után találtak meg ezek a feladatok is. Bevallom, szenvedtem az elején, de tudomásul vettem, hogy ez is része a szakmánknak, sőt, fontos része, így bele kell rázódni. Még most is a prózai szerepek a stabil pontjaim, de most már a zenésben is jól érzem magam.

– Van olyan szerepe, amely nagyon emlékezetes, amire szívesen vagy kevésbé szívesen emlékszik vissza?

– Több is, hiszen van, amelyik számomra nagyon emlékezetes, a közönségnek talán kevésbé, és fordítva. Nagyon szerettem például a Liliomfit, amivel az itteni már a harmadik találkozásom volt a főiskola és Temesvár után. McMurphy szerepe a Száll a kakukk fészkére című darabban a nézőknek és nekem is egy nagyon emlékezetes alakításom, játszani is nagyon szerettem. Amit még kiemelnék, az a Bánk bán. Ezt azért említem, mert sokak szerint nagyon fiatal voltam, amikor játszottam. Erről a szerepről gyakran gondolják, hogy idősebb színészeknek való, én nem így érzem. Viszont azt tudom, ha ma játszanám, máshogy csinálnám. Úgy érzem, abban a szerepben még maradt…

– Gyakran rágódik ezen, amikor kifutott egy darab, hogy ezt máshogy kellett volna?

– Rengetegszer. Az elején esetenként „bele is betegedtem”. Ma már jobban kezelem, de szerintem bizonyos mértékig ez a normális, hiszen hiába mondjuk azt, hogy premier van és kész az előadás. Valójában egy művész soha nem készül el a munkájával, csak pillanatnyi stádiumot mutat meg az alkotás folyamatából. A mai napig előfordul, hogy a tizedik előadáson jövök rá valamire, amire addig nem, és megpróbálom akkor beleépíteni. Olyan is van persze, hogy a harmincötödik, vagyis az utolsó előadás után villan be valami, akkor az dühítő egy kicsit, de most már ezt is jól tudom kezelni.

– Mit adott az ön számára Szolnok?

– Szakmailag ebben a színházban nőttem fel, emberileg pedig ebben a városban. Most már elmondhatom negyvenévesen, hogy a fiatalságom nagy részét itt töltöttem. Szinte gyerekként érkeztem és ma már kétgyermekes családapa vagyok. Szolnok minden szépséget megadott nekem a szakmában és a magánéletben is. Minden szerepet eljátszhattam, amit egy fiatal színésznek el kell, és megkaptam a legszebb dolgot, a családot is a várostól.

– Ha újrakezdhetné, ismét a színészmesterséget választaná?

– Gyakran gondolkodom ezen, hiszen mint mindenkinél, előfordulnak kisebb hullámvölgyek. Tizennyolc éves korom óta a színészettel, színházzal foglalkozom, vagyis nem volt lehetőségem, időm sem kipróbálni egyebet. De azt gondolom, hogy alapjában véve az ember többrétű. Sokkal több, mint amit látunk benne, vagy gondol magáról. Teret, időt kell adni arra, hogy ezek a lehetőségek kinyíljanak. Nekem óriási szerencsém volt a színházzal, hogy azt találtam meg először, ami teljes mértékben kielégíti az életemet, boldoggá tesz.

– Ami nem lehet most könnyű a járványhelyzet miatt. Hogyan élte meg a színházban történt változásokat?

– A napokban volt egy éve, hogy Európában felfedezték az első koronavírus-fertőzöttet. Tavasszal, egyik pillanatról a másikra húzta ki a talajt a lábunk alól, nem tudtuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az online térben próbáltunk boldogulni. Nyáron reménykedtünk, hogy végre visszatér minden a régi kerékvágásba, de valahol éreztük azt is, hogy úton van a második hullám. Jelen pillanatban ki merem jelenteni, hogy országos szinten is a Szigligeti alkalmazkodik a legrugalmasabban ehhez a helyzethez.

– A mi lelkünk is megnyugodott, mert dolgozhatunk minden este, és végre újra van egy stabilitás az életünkben, ugyanakkor természetesen a színház nem igazi színház nézők nélkül. Bízom benne, hogy nemsokára találkozhatunk a közönséggel, mert már a határán vagyunk, hogy kezdjen kopni, üresedni a lelkünk. Bízom benne, hogy hamarosan tényleg visszatér minden a régi kerékvágásba.

– A magyar kultúra napja alkalmából megkapta a Kaposvári Gyula-díjat. Bár most a járvány miatt nem vehette személyesen át, milyen érzéssel tölti el?

– Hála istennek, az életben többször értékelték már a munkámat. Ilyenkor azt szoktam számba venni, hogy kitől kapom? Kaptam az országos szakmától, a kollégáktól, a nézőktől és most a várostól, amelyben élek. Hihetetlenül megható és felemelő érzés, hogy az a város, melyet otthonomnak választottam tizenhét éve, nem csak családot adott, de szakmailag is értékeli a munkámat.

– Ez egy „távolról érkezőnek” óriási érzés, hiszen úgy érzem, nem csak a személyemet, de a munkásságomat is befogadták.