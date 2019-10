Ötven éve ballagtak el az iskolából

A helyi általános iskola egykori diákjai találkoztak a közelmúltban.

A horgásztanyán negyvenhatan gyűltek össze az egykori végzős osztályokból.

– Mindig is mi bések voltunk élen a szervezésben, eddig öt évente rendeztünk osztálytalálkozót, most az évfolyam többi diákja is csatlakozott hozzánk – mondta Kécskeiné Vad Ibolya, a rendezvény egyik szervezője. A nyomozás során sikerült felkutatni az ország számos pontjára elszármazott egykori iskolatársakat. Érkeztek Piliscsabáról, Budapestről, de megyénk más váro­saiból is.

A jó hangulatú napon diák­csínytevéseket és kedves történeteket elevenítettek fel.