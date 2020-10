Ötvennégy megyei településre jut a fából

Évről évre több száz ezer rászoruló családnak nyújt segítséget a kormány a 2011 óta működő szociális tüzelőanyag program révén, melyre az ötezer főnél kisebb lélekszámú települések pályázhatnak.

A program célja, hogy a legrászorultabb családokat átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juttassa, csökkentve ezáltal a háztartások tüzelőanyag-költségét. Idén ötmilliárd forintot kaptak az önkormányzatok tűzifa- vagy barnakőszén-vásárláshoz.

Megyénkben ötvennégy településen örülhetnek a segítségnek. Abádszalók például kis híján hat és fél millió forint támogatáshoz jutott, melyből barnaszenet fognak vásárolni a rászorulóknak.

– Négyszáz körüli igénylőre számítunk – nyilatkozta Balogh Gyula polgármester. – Az utóbbi években szénre pályázunk, van rá igény. Fa esetén magas szállítási költséggel kell számolnunk, erre pedig nem terjed ki a támogatás. Korábban osztottunk tűzifát is, de akkor gond volt abból, hogy volt, akinek kevesebb darabszámú, de nagyobb átmérőjű jutott… A fánál többen igényelnék az önkormányzat segítségét a felaprításhoz is. Ezért a szén mellett döntöttünk, ezzel elejét vesszük a vitáknak, igazságosabban el is lehet osztani – fejtette ki a településvezető.

Tiszasülyön kemény tűzifára pályáztak, több mint 4,1 millió forint támogatást nyertek e célra – tudtuk meg Nagy Richárd polgármestertől, aki elmondta, meglehetősen széles körben számítanak a faluban erre a támogatásra, hiszen ha ez a fa ha csak egy hónapra elég, már az is nagy segítség sok családnak. Arra törekednek, hogy minél többeknek tudjanak adni a tüzelőből december környékén.

Hunyadfalván is sok kispénzű család él, így jól jön minden támogatás. A megye legkisebb települése közel egymillió forint tüzelőtámogatáshoz jutott.

– Harminc család biztosan igényelni fogja – nyilatkozta Vékonyné Házi Eszter polgármester, aki arról is beszámolt, hogy az önkormányzat is nemrég vásárolt tűzifát a rászorulók számára, amit november elején szeretnének kiosztani, hogy legyen mivel fűteni a hideg beköszöntekor.

A jászdózsai önkormányzat több mint 1,3 millió forint támogatást nyert az idei szociális tüzelőanyag pályázaton.

– Barnakőszén beszerzésére igényeltünk támogatást. Az elnyert összegből négyszázharmincegy mázsát tudunk megvásárolni – mondta érdeklődésünkre Baranyi Sándor polgármester. Tavaly hatvannyolcan részesültek szociális tüzelőanyagban a községben. Ebben az évben is a testület dönt majd a benyújtott igényekről.

Jászboldogháza önkormányzata közel 2,2 millió forintból vásárolhat keményfát. Ebből mintegy száztizenhat erdei köbméter fát szereznek be.

– Volt olyan év, amikor szenet igényeltünk a szociális tüzelőanyag pályázaton, de tapasztalataink szerint a nyugdíjasok jobban szeretnek fával fűteni – részletezte Szűcs Lajos polgármester.

Kőteleken barnakőszén vásárlására fordítják az elnyert több mint 2,6 millió forint támogatást.

– Mintegy nyolcszázharminckilenc mázsa szenet tudunk ebből vásárolni, a kiosztásról a szociális bizottság dönt majd – tudtuk meg Lovász Tibortól

A település polgármestere elmondta, hogy minden évben nagyjából háromszáz háztartásból érkezik igénylés. A szenet a tervek szerint novemberben, decemberben osztják szét, mint a településvezető elmondta, karácsonyig mindenkihez eljut a tüzelő.

Tószeg mintegy két és fél millió forintot nyert szociális tüzelőanyagra. Az összegből fát vásárol az önkormányzat, melyet a beadott igénylések elbírálása alapján osztanak szét.

Szajolban is lehet már igényelni a tűzifát. Az elnyert 3,2 millió forintból százhetven köbméter keményfát vásárolt az önkormányzat.

– Általában hatvan-hetven család szokott pályázatot benyújtani, idén december elejéig lehet beadni a szükséges dokumentumokat – mondta el Szöllősi József. A polgármester hozzátette, hogy aki nem tudja hazaszállítani a fát, annak természetesen segít az önkormányzat.

Míg Kengyel közel két és fél millió, Tiszabő tizenhétmillió, Tiszapüspöki pedig több mint hatmillió forintot kapott szociális célú tüzelőanyag beszerzésére.

– Körülbelül háromszáz családnak tudunk ebből az összegből tüzelőanyagot biztosítani – válaszolta kérdésünkre Bander József, Tiszapüspöki polgármestere. Elmondta, mivel ötezer fő alatti kistelepülésről van szó, az önkormányzat kizárólag állami erdőgazdaságtól vásárolhat fát, esetükben ez évek óta a NEFAG Zrt. – Egy családnak nagyságrendileg tizenkét mázsa keményfa jut, melyet egy háztartáson belül egy család vehet igénybe – tette hozzá.

Az idei évben kemény lombos tűzifát szereznek be a támogatásból Csépán is.

– Eddig minden évben el kellett néhány igénylést utasítani, hiszen korábban kétszáz köbméter jutott a falunak, most hat és félmillió forintból háromszázhúsz erdei köbmétert szerezhetünk be. Ez az a mennyiség, amiből minden igénylőnek juthat – magyarázta Pintér Csaba Gábor, a település polgármestere.

– A NEFAG Zrt. fakitermelési munkákat végzett a térségben. A faluban van egy nagyobb depó, ahol raktározzák azt, így a szállítási költséget is megspórolhatjuk – mondta.

A héten írják ki a pályázatot, értesítik a családokat, a jövő héttől várják a kitöltött igénylőlapokat a hivatalban.

– A tervek szerint no­vember végén, legkésőbb de­cemberben ki is osztjuk a megítélt mennyiséget – vázolta a folyamatot a polgármester.

A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet február tizenötödikéig osztják ki a rászorulók részére – saját szempontrendszerük szerint.

A megyei települések szociális tüzelőanyag támogatása forintban

Abádszalók 6 496 050

Alattyán 1 762 125

Besenyszög 2 146 300

Cibakháza 10 647 680

Csataszög 1 143 000

Csépa 6 502 400

Cserkeszőlő 2 895 600

Hunyadfalva 995 680

Jánoshida 4 152 900

Jászalsószentgyörgy 2 565 400

Jászboldogháza 2 209 800

Jászdózsa 1 368 425

Jászfelsőszentgyörgy 3 257 550

Jászivány 873 760

Jászjákóhalma 3 086 100

Jászszentandrás 1 495 425

Jásztelek 2 238 375

Kenderes 6 819 900

Kengyel 2 422 525

Kétpó 552 450

Kőtelek 2 663 825

Kuncsorba 390 525

Mesterszállás 918 210

Mezőhék 552 450

Nagyiván 4 076 700

Nagykörű 4 171 950

Nagyrév 1 727 200

Öcsöd 3 241 675

Örményes 1 136 650

Pusztamonostor 752 475

Rákócziújfalu 1 317 625

Szajol 3 200 400

Szászberek 501 650

Szelevény 1 299 210

Tiszabő 16 992 600

Tiszabura 23 652 480

Tiszaderzs 2 295 525

Tiszagyenda 3 543 300

Tiszaigar 1 406 525

Tiszainoka 492 125

Tiszajenő 1 885 950

Tiszakürt 2 286 000

Tiszaörs 2 520 950

Tiszapüspöki 6 267 450

Tiszaroff 3 280 410

Tiszasas 1 078 230

Tiszasüly 4 152 900

Tiszaszentimre 2 120 900

Tiszaszőlős 2 930 525

Tiszatenyő 1 676 400

Tiszavárkony 1 562 100

Tomajmonostora 1 406 525

Tószeg 2 514 600

Zagyvarékas 4 575 175

Forrás: Belügyminisztérium