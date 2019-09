Ötvennégy település kap tüzelőanyag-támogatást

Összesen kétezer-háromszázötvennyolc önkormányzat, megyénkből ötvennégy település nyert az idén a Belügyminisztérium (BM) által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton.

Az e célra fordított ötmilliárd forintos keretből megyénkbe 183 millió 258 ezer forint jutott. A nyertes önkormányzatoknak 2020. február 17-ig kell gondoskodniuk arról, hogy a tüzelőanyagot kiszállítsák az arra jogosult igénylőknek.

A BM összefoglalója alapján ez évben valamivel többen nyújtottak be pályázatot, a többség kemény lombos tűzifa vásárlására. Megyénkben a legtöbb támogatást – több mint huszonöt és fél millió forintot – Tiszabura kapta.

Megkeresésünkre Nagy Imre, Tiszabura polgármestere elmondta, örülnek a támogatásnak, hogy idén ilyen magas értékben jutnak szociális tüzelőanyaghoz. Még nem tudni, pontosan hányan fogják igényelni a támogatást, de szeretnének a lehető legtöbb családnak segíteni.

A második legnagyobb összegű támogatást Tiszabőnek ítélték meg, ahol szintén sokan élnek nehéz szociális körülmények között. Az elnyert 18 millió 179 ezer forint támogatásból nyolcszáznegyvenkét erdei köbméter kemény lombos tűzifát vásárolhatnak a rászoruló lakosoknak.

Zagyvarékas a harmadik legtöbb – kis híján 12 millió 695 ezer forint – támogatást kapott megyei település. Ahogy az előző két falu, szintén kemény lombos tűzifára adta be igényét. Jánosi József polgármester elmondta, korábbi tapasztalataik alapján 3000–3500 család fog benyújtani igényt.

– Jut mindenkinek, aki megfelel az előírásoknak – hangsúlyozta a polgármester. – Nem szoktuk előre megszabni, hogy mennyi fát adunk egy-egy családnak, hanem megvárjuk, hogy mennyien igényelnek, és annak arányában osztjuk szét a tüzelőt. Sőt, ha olyan igénylő van, akiről tudjuk, hogy rászoruló, de valamilyen adminisztratív okból nem fér be a keretbe, például jövedelme, nyugdíja egy százassal meghaladja az előírtakat, akkor az illetőt az önkormányzat saját terhére támogatja tüzelővel – fejtette ki Jánosi József.

Tiszasüly önkormányzatának több mint 4 millió forintot ítéltek meg.

– Ahogy a korábbi években is, most is kemény lombos tűzifára pályáztunk – számolt be róla Pollák Tibor polgármester. – A támogatás száznyolcvanhat erdei köbméter fát jelent, ami nem kevés. Azt még nem tudjuk, hányan fognak igényelni, de általában minden igényt ki szoktunk tudni elégíteni.

A polgármester csak azon aggódott kicsit, hogy míg korábban Tüzépeknél intézték a beszerzést, most a nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolniuk, ami feltehetően húzósabb lesz.

A Tiszazug legkisebb településére, Tiszainokára is jut a szociális tüzelőanyagból. Kiss Erzsébet Eliza polgármester elmondta, megkapták az értesítést, de a szociális bizottság még nem ülésezett az ügyben. Az előző évekhez hasonlóan, idén is az igénybenyújtás után döntenek majd arról, hogy rászorultsági alapon melyik családnak mennyi tüzelő jusson a téli hónapokban.

– Általában hetven-nyolcvan családnak jut kisebb mennyiség a tüzelőből. Három-négy mázsát szoktunk odaítélni, ami a zord téli időben jó szolgálatot tesz – mondta a polgármester.

Cserkeszőlőre több mint hárommillió forintnyit biztosítanak a szociális tüzelőanyagból.

– Az elbírálásnak megfelelően fogjuk beszerezni a kemény tűzifát, zömmel bükköt, melyet az önkormányzat az elbírált kérelmek után ki is szállít. A házhoz szállított fákat a rászorulóknak, főleg az idősekre gondolva, méretre vágjuk, és akár be is hordjuk – hangsúlyozta Illési Sándor alpolgármester, aki hozzátette, általában januárban, illetve februárban szoktuk kiosztani, hiszen tapasztalatok szerint a tél elejére van elég tüzelője a családoknak.

Az önkormányzat saját forrásból is támogatja a leghidegebb hónapokban a fűtést, így több mint száz családhoz jut el a segítség.

A megye legapróbb települése, Hunyadfalva is kapott több mint 1 millió 74 ezer forint támogatást kemény lombos tűzifa vásárlására. Vékonyné Házi Eszter polgármester szerint az a 20–30 család, aki rendszeresen szokott, idén is fogja kérelmezni e támogatást. A kis faluban egyébként az önkormányzat is segíti a lakosokat tüzelővel, tavaly is a BM-támogatás háromszorosából vásároltak pluszban tűzifát a rászorulóknak.

2019. évi szociális tüzelőanyag- támogatást kapó önkormányzatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében (Ft)

Tiszabura – 25 534 620

Tiszabő – 18 178 780

Zagyvarékas – 12 694 920

Cibakháza – 12 573 000

Abádszalók – 6 464 300

Kenderes – 6 023 610

Tiszapüspöki – 5 872 480

Csépa – 4 732 020

Nagykörű – 4 361 180

Jánoshida – 4 274 820

Nagyiván – 4 015 740

Tiszasüly – 4 015 740

Tiszagyenda – 3 821 430

Szajol – 3 648 710

Jászfelsőszentgyörgy – 3 238 500

Cserkeszőlő – 3 130 550

Öcsöd – 3 124 200

Tiszakürt – 3 087 370

Tiszaroff – 2 785 110

Tiszaszőlős – 2 641 600

Jászalsószentgyörgy – 2 593 975

Tószeg – 2 569 210

Besenyszög – 2 492 375

Kengyel – 2 457 450

Kőtelek – 2 308 225

Jászboldogháza – 2 245 360

Tiszaszentimre – 2 187 575

Jásztelek – 2 016 125

Tiszaderzs – 1 911 350

Tiszajenő – 1 899 920

Tiszavárkony – 1 878 330

Rákócziújfalu – 1 793 875

Tiszatenyő – 1 593 850

Jászjákóhalma – 1 485 900

Jászdózsa – 1 457 325

Jászszentandrás – 1 311 275

Tomajmonostora – 1 279 525

Alattyán – 1 270 000

Tiszaörs – 1 250 950

Tiszaigar – 1 206 500

Tiszasas – 1 154 430

Szelevény – 1 131 570

Jászivány – 1 120 140

Csataszög – 1 101 090

Hunyadfalva – 1 074 420

Örményes – 1 006 475

Mesterszállás – 998 220

Nagyrév – 944 880

Pusztamonostor – 717 550

Kétpó – 676 275

Tiszainoka – 546 100

Kuncsorba – 542 925

Szászberek – 457 200

Mezőhék – 358 775

Megyénkben összesen: 183 257 825