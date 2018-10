Óvoda volt korábban, bölcsőde lett belőle

Átalakították a martfűi Május 1. úton a bölcsődéseknek készült, de ötvenkét esztendőn át óvodaként működő épületet. Az óvoda bölcsődévé alakítása miatt szükségessé vált a Munkácsy úti tagóvoda bővítése is.

A munkálatok európai uniós pályázat segítségével és jelentős önkormányzati önerőből zajlanak. A Munkácsy úti oviban is zajlanak már a munkák, de közben zavartalanul várják a gyerekeket is, nekik nem kellett elköltözniük az átalakítás idejére.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A település honlapján arról számolt be az önkormányzat, hogy a Május 1. úti óvodát teljesen átalakítják, korszerű bölcsődévé varázsolva az intézményt, három csoportszobával és negyven férőhely kialakításával. Az épület napelemeket is kapott.

Az udvart most rendezik, a játékokat is ezekben a hetekben telepítik át, de újakat is terveznek. Második ütemben a Munkácsy úti óvodát bővítik ki, ahol a tetőszigetelés mellett, negyven új férőhelyet kialakítva, két csoportszobát építenek az épülethez.

Az óvodában a tervek szerint 2019 szeptemberében már öt óvodai csoport kezdi meg a nevelési évet.