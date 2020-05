Óvodai játékokra költenék az összegyűjtött pénzt Rákóczifalván

Rákóczifalván nincs hiány civil kezdeményezésekből, számos csoport, klub, szervezet is működik. Nem egy olyan fejlesztés valósult már meg, mely lakosoknak köszönhető. Nemrég anyukák indítottak különleges formában gyűjtést, hogy a település óvodásainak udvari játékokat állíthassanak. Interneten, szabályos kis árverés formájában igyekeznek minél több adományt szerezni a jó ügy érdekében.

– Február környékén volt egy beruházásról szóló önkormányzati tájékoztató, az azon elhangzottak alapján a szülők úgy gondolták, hogy több játékra van szükség az óvodák udvarán, mint amennyit jelen pillanatban az önkormányzat biztosítani tud. Ez rendkívül fontos, hiszen a játékok a gyermekek fizikai, szellemi és mentális fejlődését is szolgálják. Ezért egy másik anyukával, Vitáris Judittal megbeszéltük, hogy minden szervezettől függetlenül, de együttműködésükre számítva, mi, szülők vesszük kézbe az ügyet, és a támogatásokból megpróbáljuk megteremteni a szükséges anyagi hátteret – mesélt akciójuk kezdetéről az egyik óvodás kislány édesanyjaként Majorné Csák Henrietta.

Vitáris Judit nyitott is e célra egy számlaszámot, a Facebookon pedig létrehozták az „Ovis játékokért jótékonysági licit csoportot”, ahol a szülők és támogatók különböző felajánlott tárgyakra licitálhatnak.

Emellett a település különböző pontjain, intézményekben és boltokban adománygyűjtő dobozokat is kihelyeztek. Jelen helyzetben persze az óvodánál, polgármesteri hivatalnál nem tudnak adakozni a jó szándékú lakosok, de így is kilenc helyen adakozhatnak. A csoport tagjaként ide bárki feltölti az adott árverésre bocsátott tárgy fotóját, mellé egy leírást, megadva egy kezdő összeget, és akár licitlépcsőt is. A hozzászólásokban pedig lehet ajánlatokat tenni. A nyertes átutalja az összeget a számlára, a felajánlóval pedig egyeztet, miként tudja az adott tárgyat átvenni. Aki nem tud, vagy nem akar átutalni, az gyűjtődobozba is elhelyezheti a pénzt.

A két hónap alatt már nagyon sok felajánlás érkezett. Különféle használati tárgyakat bocsátanak árverésre, de volt már, aki szolgáltatást ajánlott fel, például redőnyjavítást, autóban olajcserét vagy vállalkozások bizonyos napi bevételüket.

Az adományok szépen gyarapodnak, már április elejére több mint egymillió forint gyűlt össze a számlán.

– Két óvoda van, mindkét helyre ugyanolyan, több tornyos, csúszdás, mászófalas játékot szeretnénk. Ez darabonként körülbelül kétmillió forintba kerül. Ehhez jön még a telepítés költsége, és a szabványoknak megfelelő gumialátét – emelte ki Henrietta.

– Szeptemberben szeretnénk megtartani azt a jótékonysági bált is, ami most lett volna, de a vírushelyzet miatt el kellett halasztani. Terveztünk gyereknapi gyűjtést, de az is elmarad. Ennek ellenére remélhetőleg ősszel már felállíthatjuk a játékokat. Csak akkor kezdjük intézni, ha meglesz mindkét eszközre az összeg, hiszen így igazságos.

Az óvodai udvaron jelenleg nem sok szórakozási lehetőség adódik a gyerekeknek, mindössze homokozó van, az is elhasználódott már. Szerencsére volt már, aki segítség gyanánt friss homokot és faanyagot ajánlott fel, így a homokozó is megújult formában várhatja majd a kicsiket.