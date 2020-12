Az óvodákban és a bölcsődékben is tesztelnek

A megyében is folytatódik az egészségügyi, a szociális, a bölcsődei, az óvodai dolgozók és a pedagógusok gyorstesztelése.

Az érintett intézményekben folyamatosan végzik a vizsgálatokat. Ezekben az orvosi, egészségügyi képzésben részt vevők is segítenek kéthetes, fizetett gyakorlat részeként. Az első heti ellenőrzések eredményei alapján a megyeszékhely bölcsődéi közül mindössze három intézményt érintett a járványügyi helyzet.

– Már korábban is akadtak olyanok, akik otthon voltak, de ez nem akadályozta a munkánkat – jelezte megkeresésünkre Péntek Ágnes, a szolnoki Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság általános igazgatóhelyettese.

– Örülünk, hogy biztosított ez a tesztelési lehetőség. A gyerekek, a családok, valamint a mi védelmünket is szolgálja, hogy időben fel tudjuk ismerni a tünetmentes hordozókat – fejtette ki Péntek Ágnes, a szolnoki Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság általános igazgatóhelyettese.

– Volt pozitív eredmény is, de át tudtuk szervezni a munkát. A legfontosabb feladatunk ugyanis, hogy működni tudjunk, stabil hátteret biztosítva a szülőknek.

Ferenczné Teleky Éva, a Szolnok Városi Óvodák vezetője is hasonló tapasztalatokról számolt be. Az irányított szűrés kapcsán összesen kétszázhúsz dolgozót vizsgáltak meg, csak néhány esetben fordult elő pozitív eredmény.

– A járvány terjedése folyamatos, sok kolléga van táppénzen, óvodai csoportokat is zárva tartunk. A tesztelések során a hatóságokkal együttműködve a már korábban is használt protokollt követtük – mondta a vezető. Hozzátette: hasznos és fontos a vizsgálat. Bízik benne, hogy az óvodapedagógusok a következő hetekben is nyitottan fogadják a lehetőséget, hiszen a vírus tünetmentesen is hordozható.