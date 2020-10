Óvodások tanulták a szilvalekvár készítés rejtelmeit Kőteleken

Szilvalekvárt főzött a Herba Kör. A csoport tagjai a hagyományos lekvárkészítés rejtelmeibe a helyi óvodásokat is beavatták.

– Korán kezdtük a munkát, elsőként mostuk és magoztuk a gyümölcsöt. Aztán az üstbe került a szilva, mert természetesen az igazi lekvár abban készül. Egész nap kevertük-kavartuk, hiszen ez a titok – mesélte Lócziné Márkus Ildikó, a kőteleki Herba Kör alapító tagja. A főzés közben megérkeztek az óvodások, akiknek a kör tagjai elmesélték a lekvárfőzés csínját-bínját. A lekvár szépen lassan besűrűsödött, már esteledett, amikor üvegekbe szedték. Később természetesen címke is került az összesre, melyeket majd elajándékoznak.

– Minden évben készítünk befőttet, lekvárt, idén azért esett a szilvára a választásunk, mert sok gyógyhatása van. Nemcsak a gyümölcs, hanem a belőle készült termékek is gyógyhatással bírnak. Kiváló C-vitamin forrás, de A-vitamin és béta-karotin is található benne, s gazdag olyan ásványi anyagokban is, mint a kálium, a vas és a fluorid – tette hozzá Lócziné Ildikó.