Pályázat révén hasznosíthatnak elhagyott ingatlanokat a falvak

A Magyar Falu Program elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására kiírt pályázatán 365 település szerepelt eredményesen, köztük mintegy 1,5 milliárd forintot osztanak szét. Megyénkbe ebből az összegből több mint harminchatmillió forint jut, a támogatásból tíz önkormányzat veheti meg valamelyik lepusztult állapotú, sorsára hagyott helyi ingatlant. Emellett építési telek kialakítására, közművesítésre is nyert két megyei község hat-, illetve több mint négymillió forintot.

Az ingatlanvásárlásra kiírt pályázat révén Tiszasüly ötmillió forint támogatáshoz jutott.

– Van itt egy magánkézben lévő ingatlanegyüttes, három szomszédos telek, rajtuk két házzal. Ezt szeretnénk megvásárolni – beszélt terveikről Nagy Richárd polgármester.

– Ha ezt sikerülne parkosítani, ide helyezhetnénk át a gazdasági udvarunkat. Az egyik épületet valószínűleg el kell bontani, a másikat remélhetőleg érdemes még felújítani. Az ingatlanegyüttes régóta üresen áll. Évekkel ezelőtt volt, aki megvásárolta, de végül nem hasznosította, csak romlott folyamatosan az állapota, és ráállt, hogy eladja nekünk.

– Először egyébként nem ennek megvásárlásában gondolkodtunk, hanem a hivatal mellett álló vendéglő épületét akartuk megvenni. Csakhogy a vendéglő végrehajtás alatt áll, és olyan hosszúra nyúlt a végrehajtóval való levelezés, ügyintézés, hogy módosítani kellett a terveinket, nehogy kicsússzunk a pályázati határidőből – árulta el a polgármester. Elmondta azt is, elhagyott ingatlanból elég sok van a faluban, ami szintén rontja a településképet.

Vezseny önkormányzatának 1,7 millió forint támogatást ítéltek meg. Szabó Ferenc polgármester elárulta, valójában nagyobb összegre pályáztak. A főút mentén található, igencsak rossz állapotú, már-már balesetveszélyes ingatlant szeretnék megvásárolni, és ott parkot kialakítani.

– Ez lenne az első ilyen ingatlan, amit hasznosítunk – avatott be a polgármester. – De több ház is van a településen, amivel a tulajdonosa nem törődik, csak egyre romlik az állapotuk. Jó lenne, ha ezekkel is tudnánk valamit kezdeni.

Jánoshidán az önkormányzat több mint hárommillió forintot nyert elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására.

– A Fő úton található régi presszó telkét szeretné az önkormányzat megvenni és rendbe tenni az elnyert támogatásból. Rövid távú célunk az, hogy felszámoljuk az áldatlan állapotokat az ingatlanon, ahol majd jövőre parkolási lehetőséget tudunk biztosítani a Jász Világtalálkozóra érkező látogatóknak. A terület hosszú távú hasznosítására még nincsenek pontos terveink – tájékoztatott Eszes Béla polgármester.

A támogatásból egymillió-hatszázezer forint fedezi a telek megvásárlását, a többi összeget az ingatlan rendezésére és a kerítés kialakítására fordítják.

Közel hárommillió forint támogatást nyert el a tiszaderzsi önkormányzat elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására és hasznosítására. A tervek szerint egy tájházat alakítanak majd ki a megvásárolt családi házból.

– Egy jó adottságú tornácos ingatlant vásároltunk a Fő úton, melyből tájházat szeretnénk kialakítani. Évtizedek óta lakatlan, régi bútorok is találhatóak benne, melyeket később tudunk majd hasznosítani a tájház berendezésénél – nyilatkozta hírportálnak Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester.

Az elnyert forrás nem lesz elegendő az ingatlan megvásárlására és felújítására, de jelentős segítséget nyújtott abban, hogy a lehetőség megnyílt az önkormányzat előtt. Végül egymillió forintért vásárolták meg a régi családi házat, a felújítás költségei ezt várhatóan messze túl fogják szárnyalni.

Ahogy hírportálunkon korábban már beszámoltunk róla, Cibakházán közel öt-, míg Tiszakürtön több mint kétmillió forintot nyertek elhagyatott ingatlanok közcélú hasznosítására. Mindkét településen az óvoda melletti telket vásárolnák meg, megnövelve az udvar nagyságát.

– A kiszemelt területen az épület már nagyon romos, le is bontatnánk és elszállíttatnánk a törmeléket. A későbbiekben hasznosítanánk a megnövelt udvart – emelte ki Hegyes Zoltán polgármester.

Tiszakürtön már a pályázat benyújtása előtt egyeztettek az ingatlan tulajdonosával, a támogatói okiratra várnak, a tervek szerint még idén elkezdődhetnek a bontási munkálatok.

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása Támogatást igénylő neve Megítélt támogatás összege (Ft) Nagykörű 5 000 000 Tiszasüly 4 999 998 Tiszaroff 4 992 005 Cibakháza 4 977 744 Jánoshida 3 018 966 Tiszaigar 2 999 550 Tiszaderzs 2 989 751 Tiszagyenda 2 986 849 Tiszakürt 2 378 515 Vezseny 1 709 676 Építési telek kialakítása, közművesítés Támogatást igénylő neve Megítélt támogatás összege (Ft) Nagykörű 5 999 988 Besenyszög 4 160 956