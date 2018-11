Pályázati pénzből szépülhetett meg a cibaki iskola udvara és tornaterme

Felújították a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola tornatermét és udvarát. Az ünnepélyes átadást szerdán délután tartották.

Hegedűsné Varga Ilona igazgató elmondta: az 1987-ben felhúzott épületen eddig csak állagmegóvást végeztek. A pályázaton elnyert huszonhárommillió forintból végre megszépülhetett az ezer négyzetméteres iskolaudvar: térkövezték azt és virágágyásokat alakítottak ki. Ahogy fogalmazott az iskolaigazgató: végre por- és sármentessé vált a terület.

A tornateremben részleges felújítás történt. Mivel a harminc éve letett parkettának a kopáson kívül nem volt baja, így azt elég volt felcsiszolni.

Az iskolaigazgató reménykedik, hogy a jövőben a nyílászárókat is ki tudják cserélni, és a külső homlokzat is megszépülhet, ami esztétikailag most igencsak kifogásolható.

Jelenleg kétszázhetven tanuló jár az intézménybe, tizenhárom osztályba. Ez azt jelenti, hogy nincsen páros osztály az első, a második és a negyedik évfolyamon. A gyereklétszám szerencsére mostanság stagnál, sőt, jövőre némi emelkedés is várható – tette hozzá Hegedűsné Varga Ilona.