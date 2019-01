Pályázna a Magyar falu programra Tiszavárkony

A Magyar falu program pályázati feltételek nagyon kedvezőek: az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál pedig előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerő-képességű települések. Ezt a lehetőséget szeretné Tiszavárkony is kihasználni.

– A falufejlesztéshez nagy reményeket fűzünk – árulta el Hegedűs István polgármester. – Megkaptuk a listát, milyen jellegű fejlesztésekre különítettek el forrást. Lehet pályázni szolgálati lakások felújítására is.

– Várkonyban az egészségház felújítása megtörtént, de az épületben található orvosi, védőnői szolgálati lakásra is ráférne a renoválás. A gépészeti felújításokat, a villamos hálózat és a parapetek cseréjét szeretnék idén elvégezni.

– A munkálatok végén természetesen a lakások kifestésére is sor kerülne. Ha lesz rá keret, esetleg megújuló energia hasznosításában is gondolkodnak, olyan kapacitású rendszer kialakításával, amely biztosítaná az egészségház ellátását – sorolta a településvezető.

– Az óvodát a múlt évben felújítottuk, de egy újabb pályázat révén forrást kell biztosítanunk egy minibölcsőde kialakítására. Eddig egységesen működtettünk óvodát és bölcsődét, ezt azonban a jogszabályok már nem teszik lehetővé, így jelenleg óvoda működik a településen…

Utak, járdák fejlesztésére is szeretne az önkormányzat pályázni, ilyen célra lesz pénz bőven a Magyar falu programban.

– Megtörtént az ivóvízminőség-javító beruházás, nagyobb lett a víznyomás, a vezetékhálózat viszont nem bírja ezt a terhelést, rendszeresek a csőtörések.

– Az útjavítások előtt ezt a problémát lenne célszerű megoldani, hogy ne a már sok pénzből aszfaltozott úttestet kelljen felbontani a javításokhoz – fejtette ki a polgármester.

– Léteznek olyan technológiák, melyeknél elég például százméterenként megbontani az utat, és a föld alatt elvégezhetők a munkálatok.

– Sportparkra is lehet pályázni, ami tovább növelné a mozogni vágyók lehetőségeit. Focipálya már van a faluban, épül egy streetballpálya is, a sportpark eszközei pedig az emlékpark és a játszótér közötti területen kapnának helyet – számolt be terveikről a polgármester.

A polgármesteri hivatal hőszigetelését is szeretnék elvégezni pályázati forrásokból, jelenleg ugyanis sehol nincs szigetelve az épület. Az energetikailag korszerűsített óvodánál pedig már rövid idő alatt is tapasztalhatták, milyen látványosan lecsökkent a gázfogyasztás.

A partot már előkészítették, sétány épül

A koncorciumban Rákóczifalva vezetésével, Vezsennyel és Rákócziújfaluval közösen megpályázott, Tiszakanyar elnevezésű turisztikai projekt részeként Várkonyban többek között sétányt is kialakítanak a Tisza-parton.

Ennek előkészületei még a téli idő beállta előtt megtörténtek, az érintett szakaszt kitakarították, fákat távolítottak el, így a tervek szerint tavasszal meg is kezdődhetnek a munkálatok az ezerötszáz lelkes kistelepülés érintett részein.