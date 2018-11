Panasz és javaslat is elhangzott az újszászi lakóktól

Teljesen megtelt a művelődési ház színházterme, akkora érdeklődés övezte az idei városgyűlést a minap Újszászon.

Mint Udud Róza jegyző is kiemelte, a korábbi évektől kicsit eltérő volt ez a rendezvény, mivel júliusban Molnár Péter polgármester elhunyt, így ő már nem tudott beszámolni az előző fórum óta elvégzett feladatokról. Bár most is szó esett a futó projektekről, hangsúlyozottan a lakosság véleménye, javaslatai kerültek előtérbe.

A település új polgármestere, Dobozi Róbert, több mint egy hónapja lépett hivatalba, de már sokféle munkát elvégzett a kollégáival. Így felkészülten várta a felszólalók kérdéseit, problémafelvetését a képviselőtársai­val, a hivatal munkatársaival a szolgáltatók, a rendőrség, a polgárőrség képviselőivel együtt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Számos tennivaló és panasz felmerült, ezek között például több településrészen is kifogásolták a járdák állapotát, a felújítás mielőbbi szükségességét.

A polgármester elárulta, az elmúlt hetekben felmérette az összes utca állapotát, és kiderült, a közel 100 utca közül mindössze háromban felel meg a járda az EU-s normáknak. Ígérte, járda- és útépítésre minden adódó lehetőséget ki fognak használni.

Javaslat érkezett arra is, hogy a parkok karbantartására, gondozására vonjanak be közösségi szolgálatukat töltő diákokat. Ez akkor lenne megoldható, ha a civil szervezetek felvállalnák ennek koordinálását.

A nagykerti városrészben élők szívfájdalma, hogy megszűnt az ottani iskolaépületben a tanítás, amit jó lenne visszahozni. Ehhez azonban részint megfelelő gyereklétszám kellene, a döntés pedig nem az önkormányzat, hanem a Klik hatásköre.

Az Abonyi és a Jász úton gondot okoz a közlekedésben, hogy erős a járműforgalom, viszont nincs megfelelő járda, sem kerékpárút. E kérdésben egyelőre azt tudják tenni, hogy igyekeznek arról az útról kiszorítani azokat a kamionokat, melyeknek nem a város az úti célja.

Komoly gond, hogy többek között az iskola, óvoda utcájában nagy a forgalom, nincs felfestve gyalogátkelőhely az intézményeknél, a járművek pedig nem lassítanak, sok a gyorshajtó.

Komoly probléma a nagyszámú kóbor kutya jelenléte is, melyek a kerítés nélküli ingatlanokon is tanyát ütnek. Van, aki rendszeresen összegyűjti az ebeket, de Hevesről jár át, és nem biztos, hogy mire átér, a kutya még a bejelentett helyszínen lesz.

Nyomatékos kérés hangzott el a lakosság felé, hogy a gazdátlan állatokat ne etessék, mert azzal odaszoktatják őket és aztán szaporodnak is. Az is gond, hogy gyakran kint kóborolnak a kutyák, de a tulajdonos azt állítja, nem az övé.

Szó volt még a csendháborítás, gazégetés, tiltott helyen dohányzás és egyes helyek közbiztonságának kérdéséről is. A polgármester e felvetésekre reagálva elmondta, az együttélés szabályai nincsenek Újszászon teljes mértékben kidolgozva, ez a feladat még előttük áll.

Számba vették a romos épületeket

Felvetették, hogy egyes területeken sok a patkány. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy ezek az állatok jelenlétének gócpontjai főként a romos, lakatlan házak, ahová a lakosság behordja az ételmaradékot is tartalmazó szemetet, illetve a kulturálatlan állattartó helyek.

Az utcák felmérésekor számba vették a romos épületeket is, ezekből 127-et találtak. Kérdéses még, hogyan tudják e helyzetet kezelni, megoldani e helyek rendbetételét, gócok felszámolását. Sajnos olyan állami program nincs, ami nem igényel hozzájárulást.

De gőzerővel dolgoznak a megoldáson, mivel ha nem kezelik még az idén a helyzetet, a probléma tavasszal hatványozottan fog jelentkezni.