Pár hét alatt formálta át testét a miklósi ápolónő

Tizenkét hét helyett csak hét és fél állt rendelkezésére ahhoz, hogy felkészüljön a Budapesten október 10-én rendezett Bodysport Kupára, mégis két fajta megmérettetésen kétszer is a dobogóra állhatott Rimóczi Orsolya. A törökszentmiklósi születésű fiatal lány amellett hogy rengeteget sportol, sokat dolgozik. A szolnoki Hetényi Géza Kórház ápolója, emellett edzéseket is tart. Sőt, még arra is van energiája, hogy folyamatosan képezze magát.

Boldogan és büszkén mutatja a Bodysport Kupán elnyert díjait a törökszentmiklósi származású Rimóczi Orsolya. Öröme nem véletlen. Fárasztó és kemény heteken van túl, hiszen jóval kevesebb ideje volt felkészülni a megméretésre, mint versenytársainak. Eredetileg csak párja indult volna, aki profi testépítő, de edzője Orsit is alkalmasnak találta a versenyre. Innentől kezdve nem volt megállás. – Nagyon nehéz volt a felkészülés, mivel nem fokozatosan, hanem azonnal kellett lemondanom szinte mindenről a szigorú versenydiéta miatt. Órára pontosan le volt bontva, hogy mikor, mennyit ehetek. Minimum fél kiló húst kellett elfogyasztanom, mellette zöldségeket, ugyanakkor a szénhidrátot a minimumra csökkentenem, és persze rengeteg folyadékot bevinnem a szervezetembe – mondta kőkemény diétájáról a fiatal, csinos lány. A kötött étrend ráadásul naponta többszöri edzéssel is kiegészült. És ha ez nem lenne elég, Orsi két helyen is dolgozik, munkái mellett készült fel a versenyre. – Ápolónő vagyok a Hetényi Géza kórház nephrológiai osztályán, illetve saját vállalkozást is vezetek, Törökszentmiklóson edzősködöm. Úgy nézett ki egy napom, hogy hajnali négy óra harminc perckor keltem, elvégeztem az egyórás kardioedzést, majd elkészítettem az aznapi ételeket. Délben volt még egy kifejezetten izomcsoportra lebontott edzésem is, majd ismét egy félórás kardiotréning. Előtte, közben és utána természetesen dolgoztam, így pihenésre nem sok időm jutott – mesélte a nem mindennapi felkészüléssel kapcsolatban, mely végül meghozta gyümölcsét. Rimóczi Orsolya ugyanis a Bodysport Kupa tehetségkutató versenyén a 165 centiméter alatti bikinimodell kategóriában első helyezést ért el. Ezenfelül a Bodysport Kupa nemzetközi kvalifikációs versenyén ugyanebben a kategóriában szintén dobogóra állhatott, elhozta a harmadiknak járó elismerést. – Nagyon hálás vagyok az edzőmnek, Vida Zoltánnak, a páromnak, a családomnak, a barátaimnak és a munkatársaimnak azért, hogy mellettem álltak a felkészülés nehéz időszakában. Úgy érzem, hogy ez az év igencsak sikeres és jövedelmező volt eddig, de most egy picit megálljt parancsolok magamnak. A versenyzést jövő tavasszal folytatom, közben szeretnék még elvégezni egy masszázstanfolyamot is, kiegészítve az edzői tudásomat – részletezte. Orsi napjai egyébként a versenyfelkészülés nélkül is igencsak pörgősek. Ha a kórházi munkája engedi, ugyanúgy tartja az edzéseket szabad- és pihenőnapjain is. De a munka és a sport mellett még arra is van ereje, hogy folyamatosan képezze magát: tanfolyamokat végez, rengeteget olvas és önismereti előadásokra jár. – Feladatomnak tekintem, hogy küzdjek a céljaim eléréséért, enélkül nem tudok élni, mindig bizonyítanom kell. Nem másoknak, magamnak. Mindig az volt mottóm, hogy amit elérhetek az életben, azt ne mások segítségével, hanem kizárólag a saját erőmből tegyem – osztotta meg gondolatait. Gyakran készül együtt párjával a fitneszversenyekre Rimóczi Orsolya két éve hozta létre a „Tegyél magadért!" nevű zárt csoportot a közösségi médiában, melynek lényege az egészséges életmód. – Eközben jött az ihlet, hogy elvégezzem az edzői tanfolyamot. Egy pillanat alatt beleszerettem a fitneszbe, sőt, a páromat is ennek a sportnak köszönhetően ismertem meg – mondta el a kezdetekről. Orsi párja, Földvári Attila egyébként profi testépítő. Az október 10-ei versenyen több kategóriában is dobogós helyen végzett. Felnőtt testépítés plusz 179 centiméter kategóriában a legjobb lett, valamint abszolút kategóriában a harmadik helyet szerezte meg. – Szerintem jól jártunk, hogy a legutóbbi versenyen mindketten indultunk, mert a felkészülés mentálisan és fizikálisan is nagyon megterhelő. Ezt nem sok kapcsolat bírja ki. Az ember könnyen elveszíti a barátait és kapcsolatait – vélekedtek. Így a sportos pár ha csak teheti, az edzőteremben és a versenyeken is segíti egymást.