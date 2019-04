Parkolók épülnek és megújulnak a játszóterek Szolnokon

Csütörtökön tartotta soros ülését a helyi közgyűlés. Napirend előtti kérdésre válaszolva Szalay Ferenc polgármester elmondta, hogy a város a nagyközönség számára is láthatóvá teszi a jelenleg is feltárás alatt álló várromot, így az utókor is megismerheti az egykori vár megmaradt részeit.

Jól gazdálkodott a város, hiszen a tavalyi évet 29 milliárd forint bevétellel zárta, míg a kiadása összesen 20 milliárd forint volt – a 9 milliárdos maradvány a fejlesztésekre már megkapott, de még fel nem használt összeg. Az iparűzési adóbevétel több mint 500 millió forinttal haladta meg a tervezettet. Az önkormányzat az elmúlt évben sem vett fel hitelt. A városban öt játszótér áll felújítás előtt: a Czakó Elemér–Botár úti, illetve a Martinovics úti, a Vízpart körúti, a Tóth Árpád úti és az Eötvös téri. Enyhülhetnek a parkolási gondok a Széchenyi lakótelepen, ahol több helyen parkolóépítés, -bővítés lesz. Az elkészült tervek alapján 28,5 millió forintot fordít az önkormányzat a parkolók kiépítésre, a Malom utca, Hild Viktor út és a Karczag László–Czakó Elemér út mentén. A buszmegállók, járdák rendbetételére mintegy 25 millió forintot irányoz elő a költségvetés 2019-ben. Folytatódhat a város 2014 óta működő drogellenes stratégiája is, az aktualizált cselekvési tervet támogatta a testület.