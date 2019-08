Pattanásig feszült idegek: vitától hangos Szakállas üdülőövezete

Adottak a vízpartitelek-tulajdonosok, akik védik saját ingatlanjaikat, jelen esetben kerítéssel. Adottak a zártkertek tulajdonosai, akik emiatt nem tudják megközelíteni a saját portájukat. És az önkormányzat, melynek ezt a patthelyzetet meg kellene oldania. Mindezt Törökszentmiklós Szakállas üdülőövezetében, ahol a gyönyörű tiszai holtág most a meghitt csend helyett veszekedéstől hangos.

– Július huszadikán se szó, se beszéd, délelőtt hozzákezdtek, délután már ott állt a kerítés. Gyakorlatilag lezárták előttünk az utat – panaszolta Kovács Istvánné, a Törökszentmiklóshoz tartozó Szakállas üdülőövezetének egyik zártkert-tulajdonosa. Nem csak ő, legalább hetvenen jártak így, mert a portájukhoz vezető egyetlen járható utat kerítéssel zárták le azoknak a magántelkeknek a tulajdonosai, akik megunták, hogy az ő ingatlanjaikon keresztül közlekedik mindenki.

„Azóta nem tudjuk megközelíteni a saját telkünket.”

– Mindenkinek van veteményese, gyümölcsöse, amelyeket rendben kellene tartani, hiszen az elhanyagolt területekért büntethetnek is. Idén csinálták meg nálunk a csatornát, éppen a vizet vezetnék be, vagyis még a vízműnek is volna dolga, de nem tudják folytatni. Sok olyan tulajdonos is van, aki a kicsi gyerekekkel itt töltené a szabadságát, és most nem tudják, mit tegyenek, van olyan idős házaspár, amely tavasztól őszig itt van. De könyörgöm, még a boltig sem tudnak elmenni! Ha egy mentő kellene vagy tűzoltó, hogy jön ki? – kérdi kétségbeesetten.

– Ez egy több éve húzódó történet – reagált megkeresésünkre a holt-tiszai partszakasszal rendelkező telektulajdonosok képviseletében Stummer Attila.

– A szakállasi üdülőövezetben százhuszonnégy telek van, ebből negyvennégy közvetlen vízparti. A telektulajdonosok egykor kárpótlás és egyéb jogcímen jutottak hozzá. Viszont elérték azt a kort, hogy sorra eladták a telkeiket. Az a generáció, melyet úgymond én képviselek, az az elmúlt pár évben vásárolt itt vízparti telket. Éppen azért, mert horgászik, és szereti a vizet, ahogy én is. Csakhogy a hosszú évek során mindenki ezeken a telkeken keresztül közlekedett, még fel is töltötték a part mellett futó utat. Lenne két másik megközelíthetőség is, de azok esős időben jelenleg járhatatlanok.

– A portánk másik végén osztatlan közös tulajdonban van egy magánút. Azt mondtuk, odaadjuk ezt az utat ingyen, ha az önkormányzat biztosítani akarja az utat a zártkerteseknek. De számukra ez nem volt jó, úgy gondolták, ha már ott van az útalap a mi földünkön, arra már nem kell annyit költeni. Arra is hivatkoztak, hogy a vizet és a szennyvizet arra nem tudják vezetni, mert az az út keskeny. Több ötlet és sikertelen egyeztetés után az önkormányzat úgy döntött, kisajátítja azoknak a telkeknek a vízparti részét, ahol az út keresztülhalad. Kaptunk egy vételi ajánlatot, amely a kisajátítási eljárás kezdetét jelenti.

„Az önkormányzat által felkért értékbecslő töredékárat, 270 ezer forintot ajánlott fel ugyanazért a telekért, melyet 2013-ban egymillió forintra becsült. Ez elfogadhatatlan!”

– Az önkormányzat elindította a birtokvédelmi eljárást velünk szemben. Ha a kormányhivatal úgy dönt, hogy ez jogos, az nagyon sokba kerül majd az önkormányzatnak, ugyanis a törvény szerint piaci áron kell majd nekünk kárpótlást fizetnie, emellett huszonnégymillió forint lesz a földvédelmi járulék, plusz ki kell rendelnie az igazságügyi értékbecslőt, ennek díja hetvenezer forint plusz áfa per telek, vagyis hárommillió forint. Összességében legalább hatvanmillió forint lenne.

– Ennyinek a kis részéből is használhatóvá lehetne tenni a másik két útvonal bármelyikét – vélekedik Attila.