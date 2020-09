Pazar kilátás nyílik a szolnoki belvárosra

Véget értek a Várkapu Látogatóközpont építési munkálatai, a következő lépés a belső tér kialakítása lesz.

A tervek szerint egy éven belül a berendezés is a helyére kerül. A komplexum környezetének kiépítése azonban ennél tovább tart majd, ám az érdeklődők – vezetett módon – ebben az időszakban is látogathatják a kiállításokat. Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője és dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze a helyszín pénteki bejárásakor arról beszélt, a rendhagyó tárlatban korszerű és hagyományos eszközökkel egyaránt bemutatják a szolnoki vár történetét. Így például terepasztallal, vetítőteremmel, makettekkel, és digitális tudásfallal. Az épület egyik nagy előnye, hogy kilátóként is funkcionál.

– Azt reméljük, hogy az emeleten található kiállítóhelyekkel és a földszinten lévő kávézóval a központ a megyeszékhely idegenforgalmának gócpontja lesz. A Zagyva-gát kialakítása, a Damjanich-szobor környékének parkosítása, a várhoz kapcsolódó tematikus játszótér, valamint a megújult művésztelep teszi majd teljessé a létesítmény környezetét – mutatott rá Verebes György.

Dr. Kertész Róbert ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes szinteken a vár összes korszakát megjelenítik. Ezzel együtt kiemelt céljuk, hogy a múlt homályába veszett láthatatlan erősség legfontosabb nyomait mindenki számára elérhetővé tegyék.