Pedálos autókkal csaltak mosolyt az észak-afrikai gyerekek arcára

Ismét Afrikába indultak a Trabantokkal. Vadász Zsolt és három társa iskolaszerekkel és egyéb adományokkal érkezett a kontinensre. A pedálos Moszkvicsokat például minden kisgyermek szívesen kipróbálta. Az expedíció során filmet forgattak a szemétgazdálkodás igen sajátos formájáról.

Két Trabanttal indult útnak Vadász Zsolt és három társa még május elején Tunéziába. Az Afrika Másként Alapítvánnyal együttműködve a „Pedálos Moszkviccsal Afrikában” expedíció tagjai iskolaszereket, labdákat, logikai és készségfejlesztő játékokat vittek a kijelölt iskolába.

– Az egyik Trabant Szolnokról, helyi vállalkozók támogatásával indult, én ugyanakkor Franciaországból.

– Olaszországban találkoztunk, ahol közösen szálltunk hajóra, és együtt teljesítettük a teljes afrikai távot – mesélt a csapat tagjainak indulásáról a tiszaroffi származású Vadász Zsolt.

A járvány nem könnyítette meg az útjukat, a Tunéziába való beléptetés fél napba telt.

– Bár minden papírunk megvolt, négyünkre közel hatvan oldalnyi dokumentummal készültünk, mégis problémák merültek fel. Délután négykor szálltunk le a hajóról, és másnap hajnalban végeztünk a határellenőrzéssel – fejtette ki.

Már akkor éjszaka továbbindultak, útjuk Douzba, egy sivatag széli oázisba vezetett. A kötelezően letöltendő karantén napjainak egy részét a sivatagban töltötték, ezután érkeztek meg az iskolába, ahol az Afrika Másként Alapítvány adományait adták át. A Trabik csomagtartójában füzetek, tollak, de még focilabda is lapult. Az expedíció különlegességét a pedálos Moszkvics adta. Az apróságok napját színesítette az is, hogy kipróbálhatták a pedálos játékokat.

– Elkövettünk mindent, hogy jól érezzék magukat a gyerekek.

A világlátott pedálos autókat hazahoztuk, két tervezett magyarországi program után, karácsony tájékán árverésre bocsátjuk őket, hogy a befolyt összegből jövőre újabb humanitárius karavánt indítsunk – foglalta össze a célokat.

Az útjuk itt még nem fejeződött be, bejárták a sivatag nomádok és berberek lakta vidékeit is. A Trabantokat mindenhol lelkesen fogadták, a helyiek beültek, és közelebbről is megismerkedtek a gépcsodával.

– Elmerültünk a sivatag azon részein, amik kevésbé járatosak, főleg nem kétkerék-meghajtású, harminc évnél idősebb szocialista járművekkel. Nehéz ugyanis a homokdűnék között közlekedni. Sofőrként is meg kell tanulni, hogy ne „álljon bele” a közepébe. A gumikat például le kell engedni 0,8 bar nyomásúra a megszokott kettő helyett, hogy ellaposodjanak. Bátorsággal kell kezelni a kis jószágokat, bő gázzal és tempóval „gondolkodni”. A lendület nagy barátunk. A legnagyobb probléma a sérülések veszélye, ezeket az autókat ugyanis nem arra méretezték, amire mi használjuk – részletezte a kulisszatitkokat Vadász Zsolt.

Az alig egy hónapos expedíció során filmet is forgattak az Afrikában szinte nem is létező szemétgazdálkodásról. Elsősorban az újrahasznosítás került volna a középpontba, de a városokat körülölelő szemétgyűrűk kissé átírták a terveket…

– Eredetileg azt szerettük volna megjeleníteni, milyen az a gazdálkodás, amikor a nomád élet összekapcsolódik a modern technológia eszközeivel.

– A tervek szerint pozitív oldaláról fogtuk volna meg, például hogyan lehet palackból páracsapdát készíteni, a víz ugyanis nagy kincs. A sivatag szélét termővé lehet vele varázsolni. A Föld napján forgatott filmmel az afrikai kis- és nagyvárosokat körülvevő szeméttengert is bemutatom. De tapasztalataink szerint a sivatagot is ellepik az elhagyott dolgok, nincs olyan négyzetméter, ami tiszta lenne – számolt be az elkeserítő helyzetről.