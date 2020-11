Pénzbüntetést kaptak a zűrös hátterű szolnoki gyár egykori vezetői

A Szolnoki Törvényszéken ez év október 20-án jogerősen lezárult a szolnoki Higi Papírsoft papírgyár korábbi vezetőinek – időközben négyről öt vádlottasra bővült – büntetőügye, tájékoztatta hírportálunkat dr. Tóvizi Ádám Péter, a Szolnoki Törvényszék sajtóosztályának munkatársa. A papírgyárat létrehozó, immáron felszámolt cég három vezető tisztségviselőjével, valamint egy igazgatósági és egy felügyelőbizottsági tagjával szemben 2016. március 11-én emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség.

A Szolnoki Járásbíróság 2018. november 8-án meghozott, a másodfokú bíróság által most helybenhagyott ítéletében az öt vádlottat tartozás fedezetének elvonása bűntette miatt összesen több mint hatmillió forint pénzbüntetésre ítélte.

A jogerős ítélet szerint a próbaüzemét 2010 januárjában megkezdő papírgyár a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által erre a célra nyújtott, több mint hat és fél milliárd forintos hitelből épült.

Fél év után már lényeges veszteséget termeltek

A szolnoki önkormányzat kedvezményes áron, mintegy kétszázötvenmillió forintért adott területet a Higi Papírsoftnak, mely fél év működés után azonban már lényeges üzemi veszteséget termelt. A gyárat üzemeltető, a vádlottak által vezetett, illetőleg felügyelt cég pedig ahelyett, hogy a hitelösszeg törlesztésébe kezdett volna, az összességében háromszázmillió forintot meghaladó összegű követeléseit más cégre engedményezte. Így rejtve azt el a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elől, ami számos alkalommal nyújtott be inkasszót a cég hitelbiztosítékul megjelölt bankszámláira, de a több mint egymilliárd forintos követeléséből csak kevesebb mint háromszázezer forintot tudott beszedni. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végül 2011 áprilisában azonnali hatállyal felmondta a szerződést, majd a gyárat a felszámolási eljárás során értékesítette…

Nagy tervekkel vágtak neki, de elakadt a projekt

Hírportálunk az üzem alapkőletétele óta követi a vállalkozás és a cégvezetés fejleményeit. A 2006-ban nagy tervekkel, s hasonlóan nagy lendülettel indult projekt alig egy-két év elteltével előbb lelassult, majd végleg elakadt. A beruházás leállt, az üzemi területet felverte a gaz, a részvénytársaság jelentős tartozásokat halmozott fel az alvállalkozók, illetve az Ipari Park Kft., azaz a város felé, amely több mint százmillió forintra rúgott akkor. Aztán 2009-ben arról tudósítottunk, hogy az év nyarán alapvető változások történtek a Higi tulajdonosi és vezetői körében.

A részvénytársaságot korábban két tulajdonos jegyezte. Többségi, hatvan százalékkal a Virgin-szigeteken bejegyzett Challenger Consultancy Services Ltd. nevű offshore cég, míg kisebbségi negyven százalékkal az olasz – veronai székhelyű – Over Meccanica SpA., mellesleg a gépek szállítója. A tulajdonosváltozáskor nem történt más, mint hogy a többségi offshore céget pénzügyi befektetők vásárolták meg. Az új többségi tulajdonosok orosz és magyar képviselői, miután birtokon belül kerültek, felkeresték a szolnoki polgármestert, elismerték tartozásaikat, és vállalták, hogy belátható időn belül megfizetik azokat.

Egymilliárdos tőkeemelést hajtott végre a tulajdonos

Szinte azonnal megkezdték az alvállalkozói tartozásaik törlesztését is, de ami a legszembetűnőbb: az új tulajdonosok a belépésük után egymilliárd forintos tőkeemelést hajtottak végre a Higi Papírsoft Zrt.-ben. Nagy erővel újraindult a kivitelezés, és a cég új vezérkara jelezte: várhatóan 2009-ben megindulhat a próbaüzem is. Arról is beszámoltak, hogy a tizenhatezer négyzetméter alapterületű gyár évente harmincezer tonna higiéniai alappapír előállítására lesz képes.

Több mint száz dolgozó maradt munka nélkül

Aztán 2012 nyarán már arról számoltunk be, hogy két, a Higit tulajdonló kör vitázik egymással, és bár lenne bőséges megrendelés, a gépek mégis állnak: „Júniusban újabb polgári peres tárgyalás kezdődött a Szolnok Városi Bíróságon, ahol a Higi Papírsoft több mint száz munka nélkül maradt dolgozója közül legalább félszázan megjelentek. Az elkeseredett alkalmazottak már a májusi bérüket sem kapták meg, és emiatt a polgármesterhez fordultak segítségért. Kérésükre a városvezetés egyébként méltányossági alapon egyszeri támogatást ígért, ám mindaz nem fogja megoldani a problémájukat. Az ügyben nem csupán polgári, hanem büntetőper is indult már, ezért is nem látható még, mi lesz a sorsa a Higi Papírsoft szolnoki üzemének”.

Most sikerült pontot tenni a bonyolult per végére

Még 2012-ben jött a hír: a Fővárosi Törvényszék elrendelte a fővárosi székhelyű Higi Papírsoft Zrt. felszámolását. Majd a rá következő év márciusában meglepő volt az információ: „A felszámoló, a Kelet Holding Gazdasági Tanácsadó Zrt. által megjelölt cég működtetésével újra dolgoznak a Higi gépei, és az egykori alkalmazottak többségét foglalkoztatva termel a papírüzem. Az ügyben büntetőperek vannak még folyamatban. Az új néven szereplő gyárbérlő vállalkozás vezetésében a Star Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosai is szerepelnek.

Végül a Központi Nyomozó Főügyészség 2016-ban vádat emelt négy személy ellen tartozás fedezete elvonásának bűntette miatt.

Mindegyik vádlott személye a szolnoki papírgyár hajdani, majd legutóbbi menedzsmentjéhez volt köthető. A vádat hamarosan módosították és plusz egy vádlottal és (bűn)cselekményével kiegészítették a vádiratot.

A bonyolult büntetőügy végére most tettek pontot a Szolnoki Törvényszéken. A papírgyári per által felhasznált papírhalmaz egy kisebb méretű esőerdő vesztét okozta már…