Pillanatok alatt elkelnek a tetétleni házak, vajon mi a titok?

Legtöbbünknek a békés falusi környezet jut eszébe a megyehatár túloldalán fekvő Kőröstetétlenről, melyet az utóbbi időben szívesen keresnek fel a letelepedni vágyó új lakók. Olyannyira, hogy a helyi ingatlanokon nem maradnak kint sokáig az „Eladó” táblák...

– Nálunk, ha felszabadul egy-egy ingatlan a faluban, az egy hónapon belül szinte biztosan elkel – állítja Kőröstetétlen első embere. Mint Pásztor Imre mondja, ez főként a családi házakra igaz.

– Az a tapasztalat, hogy a legutóbbi tíz eladó házból nyolc már gazdára is talált – emelte ki. Az esetek túlnyomó többségében pedig a fiatal korosztály vásárol, méghozzá épp a környékbeliek települnek át az egyik legbiztonságosabbnak mondott hazai „minifaluba”.

A polgármester elmondja, nagyrészt szolnokiak érdeklődnek a tetétleni ingatlanok iránt. – Ez nem is csoda, hiszen közel van a város, ahova mindössze húsz perc alatt be lehet jutni. Majdhogynem még előbb, mintha Szandaszőlősről utaznának be oda – tette hozzá. Majd kiemelte, az apró település békéje sokakat csábítana.

Nincs ez másként a szomszédos falvakból érkezők esetében sem. Az ingatlanok iránti lelkesedés pedig az utóbbi időben csak tovább fokozódott.

– Mostanság is rendszeresen jönnek. Van, aki egyszer csak megáll az autóval, s az ingatlanokról kérdezget. De volt már példa arra is, hogy épp fűnyírás közben keresett valaki azzal, hogy nagyon szeretne Tetétlenen házat venni, s tudnék-e ebben segíteni – mosolyodott el a faluvezető.

Azt is megtudtuk, hogy a települési ingatlanok távolról sem tartoznak a megfizethetetlen lakóhelyek közé.

– Egy tetétleni családi ház ára öt- és tízmillió forint között mozog, s nem túlzok, amikor azt mondom, tízmillióért már olyan ingatlant lehet itt kapni, hogy abba csak be kell költözni – folytatta.

S hozzáfűzte, egy-egy helyen csupán a közműhálózat egyes elemeinek felújítására van szükség. Semmi másra.

– Az eladósorba került házak között sok a vályogház és a „Kádár-kocka”. Ezek pedig azért vonzóak, mert zömmel nagyon jó állapotban vannak. Én például ugyancsak vályogházban élek – mutatott rá a településvezető.

A polgármester szerint a település száz százalékban közművesített, a belterületeket pedig egy modern kamerarendszer védi. Ehhez társul a bűnesetek rendkívül alacsony száma, a falu kedvező földrajzi fekvése, valamint a térség legnagyobb foglalkoztatóinak viszonylagos közelsége.

Nem jönnek a holland „tanyasiak”

Pásztor Imre szerint korábban a messze földről érkező lakosok is meghatározták a falu képét. Azóta viszont változtak az idők.

– Jelenleg nincs külföldi lakosunk a belterületen, csupán a tanyasi részeken. Egy időben nagy keletje volt a környék tanyasi házainak a hollandok és a belgák köreiben. Mára viszont már úgy tűnik, nincs utánpótlása ennek a vevőkörnek – összegezte szavait.