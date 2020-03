Piros szívekkel fejezik ki hálájukat a Jászságban is

Megyénkben is egyre többen csatlakoznak a „Piros szívet az ablakba” országos kezdeményezéshez.

Jászapátin a Városi Könyvtár is piros szívekbe öltöztette a könyvtár ablakait. Az intézmény munkatársai így fejezik ki hálájukat mindenkinek, akik a koronavírussal terhelt időkben értük is dolgoznak. Jánoshidán családi házak ablakába kihelyezett piros szívekkel a helyiek szeretetüket és hálájukat küldik az egészségügyben és szociális területen dolgozóknak, tűzoltóknak és rendőröknek, az eladóknak, önkénteseknek és még sorolhatnánk azokat, akik a rendkívüli helyzetben is napról napra helyt állnak és dolgoznak.