Póksereg és egy óriási darázsfészek is meglepte a nagykörűi családot

Néhány héttel ezelőtt egy zagyvarékasi családnál okozott riadalmat egy szongáriai cselőpók, nem sokkal később a Nagykörű és Doba közötti tiszai gátszakaszon tűnt fel óriás ízeltlábú.

Ott, mint azt a póksereget megfigyelő Peinhardt családtól megtudtuk, nem egy példány volt, hanem százával nyüzsögtek a töltés tetején.

– Ahogy az autó lámpája megvilágította őket, nem láttuk jól, azt hittük, kis békák – emlékezik vissza az első találkozásra Annamária, az édesanya. – Arra gondoltunk, azok vonulnak. De a fiam látta, hogy nem békák, hanem nagyméretű pókok. Kissé félelmetes látvány volt, hiszen nem mindennap figyelhet meg az ember gyufásdoboz nagyságú pókokat, főleg ennyit. Érdekes volt egyébként, hogy csak az újonnan aszfaltozott részen rajzottak, a régi betonozott gátszakaszon nem – meséli.

Másnap az egyik fia visszament szétnézni, ő akkor már csak pár példányt figyelt meg. Peinhardték egy ismerőstől kértek segítséget a beazonosításhoz, majd az interneten is keresgélve már nem volt kétség, hogy szongáriai cselőpókokkal találkoztak a gáton.

Magyarország legnagyobb termetű pókfaja elsősorban a szikes pusztákon, valamint kötöttebb homoktalajokon él. Hálót nem sző, 30–40 centiméter mély, függőleges csőlakást alakít ki magának. Ennek falát hálójával erősíti meg, nehogy beomoljon.

Egyes példányok akár 4 centiméteres testhosszat is elérnek, átmérőjük pedig 10 centiméter is lehet. Éjszaka és nappal is aktív, de inkább alkonyatkor merészkedik elő vadászni.

Marása a lódarázs csípéséhez hasonlóan kellemetlen. Mérgében a szívösszehúzódások erejét fokozó vegyület is található, rosszullétet okozhat, ezért tanácsos nem testközelbe kerülni az egyébként védett nyolclábúval.

A nagykörűi családnak a nyolclábúak után hatlábúakkal is dolguk akadt. Peinhardtéknak hamarosan darazsakkal is meggyűlt a bajuk.

– Tulajdonképpen baj nem lett, csak a döbbenetünk nem múlik. Ahogy ránézünk a darázsfészekre, ami még mindig itt van az udvaron egy utánfutón, csak ámulunk. Hogyan képesek ekkora fészket építeni? – kezdi a másik történetet Annamária.

Mint mondja, párja már nyár végén észrevette, hogy fészket raktak a darazsak a fúrt kútjuk aknájában. Akkor még nagyon kicsi volt a fészek, szinte el is felejtkeztek róla.

– Az aknafedél résnyire nyitva volt, mert egy csövön időnként szivattyúztuk a vizet. Valószínűleg itt jöttek-mentek a darazsak és „hizlalták” szép lassan a „házukat”, egészen söröshordó nagyságúra.

– Döbbenetes! – mondja az édesanya. A családfő maga szedte ki a fészket, ahogy elmondta, akkor 2–3 rovar „lézengett” a közelben. Persze tudják, hogy valószínűleg odabent „készülődik” az új kolónia, ezért mindenképpen megkérdeznek egy szakértőt arról, mitévők legyenek. Akárhogy is, ők most úgy vélik, hogy egy ideig biztosan tisztes távolságból szeretnék csak szemlélni a pókok, rovarok népes családját.