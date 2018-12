Polgárőrök, tanyagondnokok vigyáznak a külterületeken élőkre

A viszonylag enyhe tél ellenére sem árt odafigyelni a falvak és városok vonzáskörzetében élőkre. A tanyavilágban lakó idősekre különösen, akik a hidegben sokkal nagyobb figyelmet igényelnek.

– A járdák hómentesítésében, de a tüzelő felaprításában is szívesen segítünk. Emellett a tűzre valót a tárolóhelyre is elhordjuk, ha kell – avatott be a polgárőrök téli feladataiba Bódi Andor. A Szolnok Városi Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, ilyenkor jobbára a hobbitelkeken élő, egyedülálló idősek kérik a segítségüket a megyeszékhelyen.

– Segítségnyújtásunk gyorsasága az adott helyzettől függ, de sokszor akár fél órán belül intézkedünk! Télen egyébként kevésbé élelmiszert, inkább gyógyszereket és egészségügyi kiegészítőket viszünk ki. Ám arra is volt példa, hogy járókeretet szállítottunk – taglalta a vezető.

Nem hagyják magukra a tanyán lakókat a kunmadarasi polgárőrség tagjai sem. Vezetőjüktől, Vetró Ferenctől megtudtuk, heti rendszerességgel megfordulnak a hét külterületi tanyán, és megnézik rendben van-e minden, van-e tűzrevalójuk, élelmük a téli időszakban. Azt is megkérdezik, miben tudnak segíteni, hiszen jórészt idősek laknak a tanyákban. Az elmúlt hetekben volt, akinek tűzifát vittek, vagy gázpalackot cseréltek, de egyéb ügyeik intézésében is segítenek az itt lakóknak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A tanyavilágunkban élők száma az utóbbi években nagyot csökkent. Ezért kevesebb nálunk az ott lakó idős is. Rájuk azonban fokozott figyelem hárul – vette át a szót Palya István, Jászkarajenő polgármestere. Hozzátéve, hogy településén két mezőőr ügyel a külterületi lakosok ellátására. S akár traktorral is tudnak fát szállítani azoknak, akik erre szorulnának. – Ilyentájt érezhetően megemelkedik a hozzánk intézett kérések száma. Az első két helyen rendre a hóeltakarítás és a tűzifa szerepel – összegezte a falu első embere.

Törökszentmiklós környékén is elkél a segítő kéz.

– Nagyon gyakran előfordul, hogy fát vágunk az idős, egyedülálló néninek, bácsinak, mert a rokonok már nem látogatják. De kiváltjuk a gyógyszerét is, vagy kenyeret viszünk a boltból, ha arra van szüksége… – sorolta a tanyán élőknek nyújtott segítség formáit Kolozsi József, a Törökszentmiklós Városi Polgárőrség elnöke.

A miklósi önkéntesek folyamatosan ellenőrzik a környék kiterjedt tanyavilágát, melyhez hozzátartozik a 15 kilométerre található Óballa, Szakállas, Surjány, Bartapuszta és a Tiszatenyő irányába eső tanyák is.

– Hidegebb időben sűrűbben járőrözünk. Idén nagy segítség ebben, hogy kaptunk egy terepjárót, mellyel rosszabb idő esetén is könnyebben és gyorsabban tudjuk eljuttatni a segítséget az érintettekhez – tette hozzá az

elnök.

Számos környékre jutnak el az újszilvási tanyák „őrei” is. Itt a tanyagondnokság a mezőőrökkel hangolja össze a járőrözési feladatokat.

A rendőrökkel ellenőriznek

Megyénk északkeleti csücskében több szervezet is segít.

– Nagyiván környékén nem sok tanya van. A meglévőket a tanyaprogram keretében a rendőrséggel közösen felügyeljük – vázolta kérdésünkre Földi István, a nagyiváni polgárőrség vezetője. Közölte, nagy figyelmet fordítanak arra, hogy éjszakára nehogy valaki az utcán maradjon. Ha külön kérik, az idősekre is figyelnek, de az ő ellátásukat és felügyeletüket az önkormányzat családsegítő és szociális munkatársai végzik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS