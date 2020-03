Polgárőrök vásárolnak be az időseknek Tiszajenőn

Mind több idős tesz eleget a felszólításnak, hogy biztonságuk érdekében lehetőség szerint maradjanak otthon, és kérjenek segítséget a bevásárláshoz, ügyes-bajos dolgaik intézéshez. Tiszajenőn az önkormányzat kérésére hétfőtől a polgárőrök vállalták magukra e feladatot, a nap huszonnégy órájában várják a lakók hívását.

Hétfő óta várják a polgárőrök a segítséget kérők hívását éjjel-nappal. Bertalanné Bakos Erzsébetnek is jól jön a polgárőri támogatás.

– Egyedül élek, a legközelebbi hozzátartozóm is százhúsz kilométerre lakik tőlem. Csütörtökön kértem először segítséget a polgárőröktől, nem lehet eléggé megköszönni, hogy lehet rájuk számítani a bevásárlásban, gyógyszer kiváltásában. Három éve egy hónap alatt három sztrókom volt, így én sem mozgok könnyen, kijár hozzám az itteni gondozónő is, de neki is könnyebbség, hogy nem mindent neki kell intézni, nem is bírná. Elmondhatatlanul hálás vagyok a polgárőröknek! – vallotta a hölgy.

– Elég sok polgárőr van nálunk, a tagság nagy része aktív, otthon vannak, van szabadidejük, így lehet rájuk számítani – emelte ki Virág József, akit polgármesterként a Tiszajenői Polgárőr Egyesületet kérte fel, hogy segítsen biztosítani a helyi időskorú személyek ellátását, élelmiszereik és gyógyszereik beszerzését.

– A polgárőr parancsnokkal nagyon jó a kapcsolatunk, ő ajánlotta fel, hogy amiben tudnak, segítenek, az önkormányzatot hat idős személy kereste meg ilyen igénnyel. Meghirdettük Facebookon, kiplakátoltuk a hirdetőtáblán, a polgármesteri hivatalnál, hogy a polgárőrségnek telefonálhatnak, ha segítséget igényelnek. Engem is óvnak ám a koronavírustól, hiszen én is elmúltam hetvenéves, így én is itthonról dolgozom, Csíkos Tamás alpolgármester hozza el hozzám az aláírni valót. A településen van két karanténos személy is, nekik is ő vásárol be – árulta el Virág József.

– Egyre többen jelentkeznek nálunk telefonon, a nap huszonnégy órájában fogadjuk a hívásokat – számolt be Lólé Zsolt polgárőr parancsnok. – Sok az idős ember Tiszajenőn, és mind többen belátják, hogy fontos az óvatosság, nem véletlenül vannak a koronavírus terjedésének érdekében hozott óvintézkedések. Naponta három-négy új jelentkező van, aki kéri a segítségünket. Általában kétnaponta kell egy-egy illetőnek bevásárolni. Vagyunk elegen, jelenleg közel negyvenfős a taglétszámunk. Persze vannak közöttünk is hatvan évnél idősebbek, az ő egészségük óvása érdekében viszont úgy döntöttem, ötven év felettiek ne vegyenek részt ebben az akcióban. Így most huszonhat fiatal polgárőrrel látjuk el a feladatokat. Három gépkocsival járjuk a település utcáit, a polgárőr autó mellé a tagok két saját autót is felajánlottak.

A beszerzések intézése mellett természetesen egyéb feladataikat is ellátják, járőröznek, vigyáznak a közrendre.

– Feladatainkat nagyon komolyan vesszük, tudatában vagyunk, hogy a helyi időskorú lakosság ránk van utalva, de az ember egyébként is ott segít, ahol tud – vallotta meg Lólé Zsolt parancsnok.

– Persze akadnak még olyan idősek, akik kint mászkálnak az utcákon, idő kell, amíg mindenkiben tudatosul a helyzet komolysága.