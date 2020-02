Polgárőrtanoncok járják a települést Rákócziújfaluban

Már hat fiatal tanul ifjú polgárőrnek Rákócziújfaluban. Szeptemberben indult a kezdeményezés, hogy pályaorientációs céllal megismerhessék a fiatalok a rendőri és polgárőri munkát. A tizenévesek elméleti és gyakorlati feladatokban is elmélyülnek.

Szeptember óta folyamatosan bővül az ifjú polgárőrtanoncok száma a településen.

– A nyolcadik osztály elvégzésekor, a tizennegyedik életévük betöltése után vizsgát kell tenniük a fiataloknak, akkor válhatnak igazi ifjú polgárőrré – mondta Tóthné Kovács Hajnalka, a Rákócziújfalu Községi Polgárőr Egyesület elnökhelyettese, aki kiemelte, hogy a pályaorientáció miatt is segítség lehet, ha bepillanthatnak akár a rendőri szakma rejtelmeibe is.

– Elsősorban az alapfokú KRESZ-ismereteket sajátítják el, de foglalkozunk a környezetvédelemmel is. Szívesen segítenek a helyieknek és a rendezvények biztosításában, valamint az előkészületek során – emelte ki Hajnalka, majd hozzátette, hogy több esetben nem is feltétlenül polgárőrként, mint inkább önkéntesként vállalják a feladatokat.

– A tizenéves korosztály tagjai egyre jobban a digitális világ felé fordulnak, nem érdekli őket, mi történik a környezetükben – vélekedett Curtean Elvis rendőr főtörzsőrmester. A helyi körzeti megbízott hozzátette, hogy Újfalun sikerül kizökkenteni ebből néhányukat.

– Rávezetjük a lelkes fiatalokat, hogy tiszteljék és óvják a lakókörnyezetüket – a körzeti megbízott az elméleti és gyakorlati feladatokra való felkészülésüket segíti.

– Megfigyelhették, hogy egy gépjármű ellenőrzésekor milyen iratokat kér el, mit vizsgál és ellenőriz a rendőr. Láthatták, hogy egy igazoltatás hogyan szakszerű. Tapasztalatokat szerezhetnek, ami a továbbtanulási döntésüket is befolyásolhatja – magyarázta a rendőr, aki kiemelte, hogy az ifjú polgárőrök jelenlétét a faluban az idősek is pozitívan fogadják, hiszen látják, hogy ez a fiatal generáció is vállal önkéntes munkát.

– Nagyon érdekel minden, amit a polgárőröktől lehet tanulni. A rendőri szakma részeinek, nehézségeinek és a megbízott feladatainak megismerésével kifejezetten sok információhoz jutottunk – mesélte Tóth Vivien ifjú polgárőr.

Deák Andrea azt is hozzátette, hogy bármilyen feladatot szívesen vállalnak, amivel megbízzák őket.

– Szeretnénk segíteni, és biztonságot nyújtani a helyieknek – mondták egyöntetűen a helyi Herman Ottó Általános Iskola nyolcadikos diákjai.

– Hétvégén, a közös szolgálat alkalmával láttuk, hogy az egyik önkormányzati terület kapuja kinyílt. Azt gondoltuk, hogy csak a szél volt, a velük járőröző, igazolvánnyal rendelkező felnőtt polgárőr azt is megmutatta, mi a teendő ebben az esetben – részletezte Abonyi Fanni, aki azt is elmondta, hogy a körzeti megbízottal eltöltött napon azt az eszközt is megismerhették, aminek a segítségével minden adatot le lehet olvasni egy autóról a rendszám alapján.

Rákócziújfalun huszonkét polgárőr dolgozik, közülük körülbelül tízen aktívak. Fontos az utánpótlás-nevelés, hiszen a tagok közül sokan kiöregedtek vagy a munkájuk miatt kevesebb szolgálatot tudnak vállalni. A fiatalok között akadnak, akik szüleik nyomdokait követve állnak be a polgárőrök közé.