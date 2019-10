Poloskainvázió: van megoldás!

Az utóbbi hetekben mind nagyobb számban bukkannak fel megyénk lakásaiban is a cseppet sem közkedvelt poloskák. A váro­sokban legnagyobb számban az ázsiai márványpoloska egyedeivel találkozhatunk.

E rovarfajt néhány éve hurcolták be hazánkba, és úgy látszik, kiválóan feltalálja nálunk magát, és mivel természetes ellensége sincs, gond nélkül szaporodik. Tömeges megjelenésük a lakásokban pedig nem meglepő, mivel az ősz beálltával igyekeznek melegebb területekre húzódni, ahol áttelelhetnek. Ilyenkor kezdődik csak az igazi invázió sokunk bosszúságára…

– Egyik este, mikor behúztam a sötétítőfüggönyt, szabályosan megijedtem, annyi barna poloska csüngött az ablak felőli oldalán – számolt be élményéről a szolnoki Juhász Gáborné.

– Igaz, hogy délután sokáig szellőztettem, de van szúnyoghálónk, mégis bejöttek valami résen. Az a baj, hiába fújom le őket a szúnyogok vagy darazsak ellen hatásos rovarirtó spray-vel, nemigen árt nekik, csak szétszaladnak a lakásban. Lecsapni, eltaposni sem szerencsés ezeket a rovarokat, hiszen köztudottan nagyon büdösek.

– Gyufásdobozzal szoktuk összefogdosni őket, aztán beleszórjuk a vécébe, vagy a dobozt nejlonzacskóba kötve kidobjuk a kukába. De nagyon jó lenne ellenük valami riasztó! A testvérem is panaszkodik, faluhelyen sem jobb a helyzet – sóhajtozott a nyugdíjas asszony.

– Tele van most minden poloskával, a kert, a balkon, a zöldség, a gyümölcs – erősítette meg Bohácsi Gábor kertészmérnök. – Nálunk is bejönnek a fóliába, elbújnak a növények között. Kárt is okoznak szívogatásukkal, a gyümölcsök például torzultak lesznek tőle. Almán, szilván, barackon, de gyakorlatilag mindenhol előfordul. Hatékony riasztószer nincs ellene, a kitett rovarcsapdákat is elkerüli, természetes ellenségük sincs. Védekezni csak rovarölő szerrel lehet, vagy egyszerűen össze kell szedegetni a példányokat.

– Sajnos a gyümölcsre is érési időszakban megy, olyankor pedig nem szívesen permetezik a kerttulajdonosok. A tárolt gyümölcsökben ha nem is tesznek olyan nagy kárt, elrejtőznek közöttük. Nagyüzemi tárolásnál általában megoldott a zárt elhelyezés, a fészerbe, kamrába viszont be tud hatolni. A balkonnövényekben is elbújnak, de ott sem igazán szerencsés sűrűn permetezni. Arra kell ügyelni, hogy ne hurcoljuk be őket a lakásba, ha a növényeket beköltöztetjük télire. Tavaly is nagyon sok poloska volt, idén is rengeteg lesz. Az elmúlt évek során folyamatosan nőtt, de főleg az utóbbi két évben ugrott meg a számuk – fejtette ki a kertészmérnök.

– A poloskák lakásokban, épületekben való nagy tömegű megjelenése a hűvösebb őszies napok eljöttével kezdődik, ami szeptember végén, október elején szokott bekövetkezni. Az „invázió” tulajdonképpen nem más, mint a poloskák telelőhelyre vonulása, ilyen módon a poloskainvázió az idén sem fog elmaradni. Lakásokba történő bejutásukra a korábbi években javasolt módszerek érvényesek: jól záródó nyílászárók, szúnyoghálók képesek megakadályozni bejutásukat.

– Eltávolításukra rovarölő spray használata nem javasolt, hatásos a porszívóval történő összegyűjtés. A poloskák képesek elrejtőzni az épületekben, és így túlélni tavaszig, egyedszámuk várhatóan a telet követően nem lesz jelentősen kevesebb – válaszolt a poloskahelyzetet firtató megkeresésünkre a megyei kormányhivatal.