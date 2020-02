Pöszeség miatt kell a legtöbb gyermeknek a fejlesztés megyénkben

A leggyakoribb beszédhiba a pöszeség, az anyanyelv beszédhangjainak következetesen helytelen ejtése, az artikuláció jellegzetes zavara.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kilenc tagintézményében huszonhat logopédus szakember dolgozik. Feladatuk a kisgyermekek beszédértése és kifejező beszédének fejlesztése.

– Kisgyermekeknél a pöszeség általában a beszéd éretlenségének következménye és tünete is, amely esetenként akár hatéves korig is elhúzódhat – mondta Csibi Enikő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, akinek egyébként logopédus végzettsége van. Hozzátette: előfordul, hogy a helyes kiejtés a jó beszédpélda hiányában, a hangok megkülönböztetésének zavara következtében vagy a beszédszervi mozgások pontatlansága miatt nem alakulhat ki.

– Az óvodákban harmadik és ötödik életévben történnek logopédiai szűrések megyénkben is – hangsúlyozta, és kifejtette, hogy azoknál a kisgyerekeknél, akiknél a szűrési eredmények indokolják, részletes logopédiai vizsgálat történik, konkrét javaslatokkal az ellátásra.

Könnyed, mégis célirányos gyakorlatokkal dolgoznak

– Az óvónő jelezte a középső csoport végén, hogy a lányom kiejtése nem tiszta, szerintük akár a nyelvfékével is probléma lehetett. Elmentünk a gyermekorvoshoz és logopédushoz is, végül is kiderült, hogy szervi elváltozása nincs. Így különféle foglalkozásokon dolgoztak együtt az óvodai szakemberrel, és heteken belül már ki is tudta mondani a k hangot. A nagycsoport végére az ü és ö is sikerült – mesélte egy szolnoki anyuka.

– Játékos, könnyed, mégis célirányos gyakorlatokkal fejlesztik a gyerekeket. Ügyelve a nagy mozgásokra is, ügyesítve a finommotoros koordinációt. A testséma alakításával párhuzamosan az artikulációs mozgások is fejlődnek, gyarapodik a szókincs – mondta a főigazgató.

Minél korábban érdemes szakemberhez fordulni

Ha a gyermek nem, vagy csak keveset beszél, a szülőnek már a korai életszakaszban is érdemes logopédushoz fordulni. De nem csak ezekben az esetekben van szükség szakember segítségére.

– Ha a kisgyermek szókincse szegényes, beszédhangjai nem tiszták, azokat másokkal helyettesíti, torzítva ejti vagy kihagyja, túl gyorsan beszél, vagy gyakori megakadásokat produkál, esetleg válogat a helyzetek között, esetenként megszólal, máskor meg elutasítja a kommunikációt, akkor is a logopédus lehet a megfelelő segítség – vallja Csibi Enikő. A szakember szerint fontos a minél korább megkezdett beavatkozás, hogy akár a beszédértés, akár a kifejezőbeszéd iskolakezdésre elérje az életkori szintet, így biztosítva a kisgyermek számára a kortársakkal való sikeres együtt haladást.