Pro bono: ingyenes telefonos jogi segítség a megyében

Mint arról többször is beszámoltunk, a veszélyhelyzet alatt a megyei önkormányzat „Jász-Nagykun-Szolnok megye összetart” elnevezésű programja által számos területen kínál fel segítséget a térség lakosságának a közösségi oldalán.

Legfrissebb akció, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara tagságának egy része ingyenes, telefonos jogi tanácsadást és segítséget ad különböző ügycsoportokban. Minderről dr. Rékási Róbert Pál, a kamara elnöke beszélt hírportálunknak.

– Tavaly ősszel a Budapesti Ügyvédi Kamara pro bono napot tartott, azaz egy olyan napot hirdetett meg, mikoris az emberek ingyenesen juthatnak jogi képviselethez. Megyénk ügyvédi kamarája azonban nem egyetlen napra vállalt önkéntes és díjmentes közjó-szolgálatot. A megyei önkormányzat és a megyei ügyvédi kamara között régi és szoros együttműködési kapcsolat áll fenn. Szervezetünk már a veszélyhelyzet márciusi kihirdetésének idején azon gondolkozott, miként tudunk segítséget nyújtani azon potenciális ügyfeleinknek, akiknek az ismert problémás időszakban elfogyott a pénzük, elveszítették az állásukat, nem tudnak, vagy nem is ajánlott beutazniuk Szolnokra, megfelelő ügyvédet keresni.

– Április elsején épp ebben az ügyben keresett meg Hubai Imre, a megyei önkormányzat elnöke, és miután a közös akarat személyesen is találkozott, még aznap meghirdettem a kollégáim körében a térítés mentes, pro bono ügyvédi munka lehetőségét. A kör-emailre másnap harmincan, azóta további ketten jelentkeztek. Velük minden ügycsoportban tudunk telefonon keresztül segítséget adni mindazoknak, akiknek bármilyen nemű jogi tanácsadás szükséges. A szolgáltatás egyénileg meghatározott időpontban és ügycsoportokban érhető el. Az országban ezzel a programmal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara nem az elsők között csatlakozott egy jótékony programhoz, hanem elsőnek hirdette meg és vezette be, mely kezdeményezést a közelmúltban már több megye is átvett – hangsúlyozta dr. Rékási Róbert Pál elnök.

Megtudtuk, az ügycsoportok ügyvédeihez való hozzáférést a +36-70/626-4137-es mobil-telefonszámon kérhetnek a megye lakosai, valamint a megyei ügyvédi kamara honlapján is megtalálhatóak a hozzáférések, de ezúton közöljük is.