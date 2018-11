Pro Sanitare díjat kapott dr. Szolga Ferenc

Az elismerést múlt héten adta át a budapesti Vigadóban Kásler Miklós miniszter, valamint Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár.

Ilyen díjban nem csak ő részesült a megyéből, hanem további két szakember is. Dr. Szolga Ferenc Budapesten született és tanult, a hetvenes évek közepétől dolgozik Martfűn, körzeti orvosként. Ahogy fogalmazott, csak azok az emberek költöznek le a fővárosból vidékre dolgozni, akik bíznak magukban.

Martfű mellett több más településen is tevékenykedik helyettesítő fogorvosként: Kengyelen, Tiszaföldváron és Rákóczifalván, de még a szolnokiak is ismerik, mint magánorvost. A 69 esztendős szakember jelenleg is praktizál, és egyelőre nem gondolkodik azon, hogy nyugdíjba vonul.

A martfűi fogorvos évtizedes tapasztalata szerint az emberek alig-alig vagy egyáltalán nem tudnak kifizetni egy drágább fogászati beavatkozást. Ennek ellenére hitelbe, részletre nem dolgozik, közel sem biztos ugyanis, hogy az emberek visszafizetnék valaha is a tartozásukat.

Dr. Szolga Ferenc nevéhez fűződik a martfűi kutyakiképzés, valamint a karate sport alapjainak a megteremtése is, ez utóbbiban a fogorvos „mentora” Furkó Kálmán volt. Mindezek mellett élénken érdeklődik az autó- és a raliversenyek iránt is, így gyakorlatilag alig akad olyan martfűi, aki ne ismerné a „város fogorvosát”.