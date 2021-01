Rangos elismerést kapott a kisújszállási óvoda

Rangos elismerésben részesült év végén a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája. Rab Judit intézményvezetőtől megtudtuk, a fenntartó Baptista Szeretetszolgálat elnöksége úgy döntött, hogy az Az év nevelőtestülete díjat a kisújszállásiak kapják meg.

– Eddig óvoda még nem kapta meg ezt a díjat, csak iskolák, így külön öröm és megtiszteltetés, hogy mi vagyunk az elsők – mondja Rab Judit. Intézményük öt telephelyén a tizenkét óvodai csoportba 275 gyermek jár, ezzel mi vagyunk a Baptista Szeretetszolgálat legnagyobb óvodai intézménye. Mint máshol, nálunk is egyre nehezebb a nyugdíjba menők álláshelyeit betölteni, de elmondhatom, most is vannak fiataljaink, akik tanulnak.

Van, aki pedagógiai asszisztensként szerette meg az óvónői hivatást, egy másik kolléga érettségi után levelezőre jelentkezett, és nálunk kezdett el dolgozni – sorolja a vezető, aki számára igazi meglepetés volt a mostani országos elismerés, melyet egy éve egy hasonló miniszteri előzött meg.

– A büszkeség mellett egy újabb kihívás is ez, így még jobban törekszünk idén arra, hogy megfeleljünk az élen járó intézmény elvárásainak. A szülőkkel való kapcsolattartás most teljesen más formában valósul meg: az online térben, e-mailben, messenger zárt csoportokban. A szülők hónapok óta nem jöhetnek be reggel és délután sem az épületbe, az ajtóban a dajkák vagy az óvodapedagógusok veszik át a gyermekeket.

Ennek egy hátránya van, hogy az új szülőket sem tudjuk jobban megismerni. Fontos feladatunk a nevelés mellett a szociális funkció, az alkalmazkodóképesség, az egymásra figyelés megtanítása, amit most a családoknál is hangsúlyosabbá kell tennünk.