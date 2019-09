Reagált a MÁV az utasok panaszaira

A Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal ma Magyarország legforgalmasabb szakasza, amelyen évente tizenkilencmillió utas közlekedik. Főként ezeket a járatokat érintik a petícióban megfogalmazott panaszok, amelyekről nemrég írtunk a Szoljon.hu-n. A MÁV Zrt. hétfőn, sajtóközleményben reagált a felvetésekre.

– A Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon tapasztalható problémák jelentős része az elavult infrastruktúrából adódik – olvasható dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató válaszlevelében.

– A 101,2 kilométer hosszúságú vonalszakaszon jelenleg 14,8 vonalkilométeren állandó és 9,55 vonalkilométeren ideiglenes sebességkorlátozás van érvényben. A közel hatvanéves infrastruktúrát az elmúlt évtizedekben legalább kétszer fel kellett volna újítani, de csak pontszerű beavatkozások történtek, így a felújításból bizonyos vonalszakaszok és infrastruktúra-elemek kimarad­tak. Ilyen például a Budapest-Nyugati pályaudvar és a Kőbánya-Kispest közötti szakasz, ahol a vasúti pálya kritikus állapota miatt jelenleg 40–60 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Emellett a negyven-hatvan éves járműállomány és az üzemeltetési hiányosságok napi szintű zavarokat okoznak a vonatközlekedésben.

– Az említett vasútvonalon az idei évben is több karbantartási munkát végeztünk el, azonban a vonal műszaki állapotának fokozatos romlása csak nagyobb volumenű fejlesztésekkel fékezhető meg. A karbantartás elmaradása miatt a vonalszakasz menetrendszerűségi mutatói sajnálatos módon az elvárt szintet nem tudják teljesíteni, amely természetesen nem lehet és nem is egy elfogadott állapot.

Június elejéig a Budapest–Cegléd–Szolnok vonal fővárosi szakaszán 112 rendkívüli műszaki hiba miatt keletkezett késés.

A válaszlevélből az is kiderült, hogy az elmúlt néhány évben a MÁV-csoport adósságállománya csökkent, ugyanakkor elmaradt több karbantartási és fejlesztési munka. Ezen időszak következményeit tapasztalhatják most az utasok az említett vonalon.

Várhatóan 2020. első félévében megkezdődhet a munka, és 2021 után további felújítást és karbantartást fognak végezni, amelyek hozzájárulnak a késések megszüntetéséhez. Emellett 2020 februárjától forgalomba állnak a ceglédi vonalon is az új, magas utaskomfortot biztosító, hatszáz férőhelyes, emeletes, nagy kapacitású, klimatizált KISS-motorvonatok.

További intézkedéseket is tesznek az utasok érdekében

Dr. Homolya Róbert a rendkívüli helyzetek kezelésére még júniusban elrendelte egy úgynevezett központi „operatív csoport” létrehozását. Szep­tembertől pedig megkezdődik a MÁV-csoporton belüli információáramlás megújítása és azon kommunikációs csatornák kiépülése is, amelyek során az utasok rövid idő alatt, gyors és megbízható tájékoztatásban részesülnek.

A vasúti kocsik külső tisztasága érdekében az elmúlt években több gépi kocsimosót és tisztítóvágányt is átadtak, de a jövőben is várhatóak hasonló beruházások. Folyamatban van például egy gépi kocsimosó berendezés és két tisztítóvágány kialakítása a szolnoki állomáson. Márciusban az elnök-vezérigazgató elrendelte a járművek belső tisztaságának javítását is. Idén július végéig már közel ugyanannyi felület tisztítása történt meg, mint 2017-ben egész évben.