Régi hírek a megyéből – Autópályán Szolnokról a Dunántúlra?

Következő múltidézőnkben megmutatjuk olvasóinknak, milyen hírek járták a megyét az ezredforduló előtt, most éppen 1993-ban. Kellemes nosztalgiázást kívánunk!

1993. október 18., hétfő

„Megkezdődtek Szolnokon a Széchenyi-lakótelep mellett nemrégiben kiosztott telkeken a családi házak alapozási munkálatai. Ezen a területen pár éven belül közel háromszáz kertes ház fog épülni. (Fotó: Barna)”

1993. november 6., szombat

„Autópályán Szolnokról a Dunántúlra?

Jövőre elkészül Magyarország távlati gyorsforgalmi közúti hálózatfejlesztési terve. Ebben várhatóan szerepel egy új autópálya megépítése is, amely az Alföldet és a Dunántúlt kötné össze Dunaföldváron keresztül.

A Kecskemét, Szolnok térségét a Balatonnal, Veszprémmel és Székesfehérvárral összekötő rendkívül frekventált útvonal megvalósításához Dunaföldvárnál egy új hidat kellene építeni. Ezáltal tehermentesülne a fővároson átvezető közúti közlekedés, valamint lényegesen csökkenne a budapesti hidak leterhelése. (MTI)”

1993. november 25., csütörtök

„Alapítvány a szolnoki állatotthon felépítésére

Az Állatvédelmi Világszövetség konzulens főmérnöke, Georges Williams Harnes a napokban egy szolnoki telep kialakításának lehetőségeit vizsgálta. A Szolnok városi állatotthon létrehozása már több éve foglalkoztatta az önkormányzat egyik képviselőjét, dr. Weszely Ferenc állatorvost. Nem véletlenül, hiszen a polgármesteri hivatalhoz jó néhány észrevétel érkezett a kóbor ebek, háziállatok befogásával, őrzésével kapcsolatban.

Az önkormányzati testület egyhangúlag elfogadta azt az előterjesztést, amely a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány létrehozásáról szól. A terv kidolgozásán dolgozó szakemberek véleménye szerint ilyen telep még nem épült Közép-Európában.

Az alapítvány létrehozása több szempontból is jelentős. Humán-egészségügyi feladatokat lát majd el; környezetvédelmi hatása lesz; és a külföld ítélete sem lehet mellékes számunkra. Éppen ők, egész pontosan a Német-Európai Szövetség támogatja a legtöbb pénzzel az alapítványt. Nem „csak” harmincezer márkát ajánlottak fel, hanem részt vesznek az építkezésen is. A későbbiekben tápot, műszereket, kötszert adnak. A 633. Számú Petőfi Sándor Szakmunkásképző és Szak- középiskola diákjai a speciális eszközök elkészítését vállalták. A Herman Ottó Állatvédelmi Országos Szövetség és megyei szervezete is támogatja a kezdeményezést, több vállalkozó jelezte, ők is adnak pénzt a beruházáshoz.

Az állatotthon kialakításának támogatói lehetnek többek között azok a gazdák is, akik utazásuk, távollétük idejére biztonságos helyre szeretnék elvinni kedvenceiket. Sz. Z.”