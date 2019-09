Régi hírek: amikor véget ért az ingyenes parkolás Szolnokon

Következő múltidézőnkben megmutatjuk olvasóinknak, milyen hírek járták a megyét az ezredforduló után, 2000-ben. Kellemes nosztalgiázást kívánunk!

2000. október 2., hétfő – Új Octavia Szolnokon

„Skoda Turné 2000 országos bemutatókörút keretében Szolnokon a Motosprint Kft. nyílt hétvégét tartott. Bemutatták – a többi típus mellett – az új Skoda Octaviát is.”

2000. október 16., hétfő – Amikor fizetni kellett a hétvégi parkolásért a Tiszaligetben…

„Megváltozik a parkolási rend

A szolnoki belvárosban vége az ingyenes várakozásnak

A közgyűlés október 19-i ülésén várhatóan rendeletet alkot Szolnok új parkolási rendjéről. Az alábbiakban az előterjesztés alapján foglaljuk össze a fontosabb tudnivalókat.

A szolnoki közgyűlés legutóbb 1999 novemberi ülésén foglalkozott a témával, s döntött az irányelvek megadásáról. A parkolók üzemeltetésére vonatkozó üzleti javaslatra felhívást tett közzé, amelyre hat vállalkozás jelentkezett. A beadott üzleti javaslatok két alternatívát tartalmaztak: előre váltott parkolójeggyel és bérlettel történő üzemeltetés meghatározott zónák szerint, illetve a parkolóautomatákból váltott szelvénnyel és bérlettel való üzemeltetés, szintén meghatározott zónák szerint.

A fizető-parkolóhelyek munkanapokon 7-18, szombaton 7-14 óra között működnek. Vasárnap és munkaszüneti napokon a parkolóhelyek használata ingyenes, kivéve a Tiszaligetet és a piacot. A Tiszaligetben szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 7-15 óra között kell fizetni. A piacnál annak nyitvatartási idejével egyezik meg a fizetőparkolók működési ideje. A III. zóna területén (Klapka utca, használt-cikk-piac) csütörtökön, szombaton és vasárnap 6 és 14 óra között kell fizetni a parkolásért.

Azokon a parkolóhelyeken, ahol ez korláttal történő elzárással megoldható, kizárólagos használati jog is vásárolható az I. díjosztályba tartozó járművek részére, azaz amelyek 5,5 méternél nem hosszabbak, és súlyuk nem haladja meg a 3500 kilogrammot. Az új rendszerrel a városban összesen 2641 fizető-parkolóhelyet létesítenek, ezeket 65 jegyautomata szolgálja ki. A II. zóna bizonyos területein (a tiszaligeti strand előtt és mögött), valamint a 3. zónában parkolóőrök által adott jegyekkel is lehet parkolni. A díj a nagyjából a belvárost magában foglaló I. zónában óránként 80 forint az első és 240 forint a második díjosztályba tartozó járműveknél.

A parkolási idő fél órától két óráig tarthat. A szűkén vett belvároson kívüli részeket magába foglaló II. zónában 60, illetve 180 forint, a III. zónában 40 forint a parkolási díj óránként. Az 1. díjosztályba tartozó járműveknek napijegyet is lehet váltani a II. és a III. zónában 500 és 200 forintért.

Amennyiben a közgyűlés az előterjesztést megszavazza, a rendelet 2001. április 1-jén lép hatályba. BA”

2000. október 28., szombat – A megye első látványmedencéje

„Tegnap Búsi Lajos, a megyei közgyűlés elnöke ünnepélyesen átadta a megye első látványmedencéjét. Az elsősorban gyerekeknek készült víziparadicsom költségeihez a megyei területfejlesztési tanács is hozzájárult.

Közel ezer négyzetméternyi játék, leginkább ezt jelenti a legkisebbek számára a cserkeszőlői gyógyfürdő legújabb medenceegyüttese. Híd, csúszdavár, számtalan vízesés, pezsgőfürdő, valamint óriászuhatag csalogatja ezentúl a gyerekeket, s természetesen a szülőket is. Búsi Lajos és Szokolai Lajos polgármester is azt hangsúlyozta az átadás alkalmává, hogy nem csupán a község számára fontos ez a beruházás, hanem a térségnek is, hiszen a várhatóan megnövekedő turizmus komoly gazdasági hasznot hozhat a Tiszazugnak.

Az új látványmedence több mint ötvenmillió forintos költséggel épült, ehhez a területfejlesztési tanács húszmillióval járult hozzá. Ezzel nem fejeződik be a cserkei strand fejlesztése, hullámmedencét és új télifürdőt álmodtak meg a község vezetői. Ez utóbbihoz egyébként hétszázmillió forintra pályáz uniós forrásoknál a település. pe”