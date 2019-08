Rejtvényfejtésben mérték össze tudásukat

Az V. Tiszavirág Kupára az ország minden pontjáról érkeztek nevezők, akik kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriákban mérhették össze tudásukat. Az eseménynek az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ adott otthont.

– Minden évben az államalapítás ünnepének környékére szervezzük a versenyt. Évről évre többen jönnek, ami nagyon pozitív visszaigazolás – nyilatkozta Kubik Attila főszervező.

Hozzátette azt is, hogy a nevezők túlnyomó részét a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének tagjai teszik ki. Ám külön öröm számukra, hogy egyre több az egyéni induló. Jellemzően az idősebb korosztály körében népszerű ez a hobbi, de a fiatalabb generáció tagjai is képviseltetik magukat.

– Ugyan versenyről van szó, a legtöbben a közösség és a jó hangulat miatt érkeznek. Szívesen töltik együtt az időt, új ismeretségek, barátságok szövődnek – mesélte lelkesen. A megméretésre egyébként bárki nevezhet, nincs semmiféle megkötés.

– A résztvevők két darab rejtvényt kapnak, egy lezárt borítékban. Ezeknek a megoldására másfél óra áll rendelkezésre, azonban téves az elgondolás, mely szerint a leggyorsabb nevező fog nyerni. Az értékelés alapját ugyanis a hibaszámok adják. Így tehát akár az is lehet első, aki utolsóként tette le a tollat. A fejtés nehézsége kategóriánként eltérő, így a feladatokat is ennek megfelelően állítják össze.

– A kezdőknél skandináv és hagyományos típusú rejtvények vannak. A haladóban már olasz típusú feladatokkal találkozhatnak a versenyzők. Itt nem elég tudni a megfejtést, arra is rá kell jönni, hogy hová szükséges beírni.

– A mesterek ez utóbbi verziót egy összekevert változatban kapják. A táblán van néhány segédbetű, de a többi a leleményességen és logikus gondolkodáson múlik – részletezte a főszervező.

A helyszínre valóban sokan érkeztek, a rejtvények megfejetésén két teremben ügyeskedtek a résztvevők. A mesterek kategóriájában indulókat egy külön helyiségben fogadták. Sokan jöttek Budapestről, Szerencsről, de Győrből, Balassagyarmatról és Székesfehérvárról is tiszteletüket tették a játékosok.

A kezdés előtti percekben nevetéstől, beszélgetéstől volt hangos az aula, ám pillanatok múlva mindenki helyet foglalt a teremben. A megnyitó után csöndben sercegtek a tollak a papíron.

Közel fél óra telt el, amikor kinyílt az ajtó. A Tiszapüspökiben élő Dudicsné Sárai Erika lépett ki rajta. Ő volt idén az első, aki a leghamarabb befejezte a fejtést a kezdő kategóriában.

– Tavaly óta versenyzem rendszeresen. Szolnokot nagyon szeretem, és persze közel van. Mindig nagyon jó a hangulat, emiatt is érdemes jönni. A rejtvényfejtés a hobbim, szívesen töltöm vele az időt. A párom szintén megszerette, most is itt van, de ő még bent ül éppen – mesélte cinkos mosollyal a hölgy.

Hasonlóan vélekedik a fejtörők szeretetéről egy másik, szolnoki versenyző is.

– Már harmadszor voltam ezen a versenyen, most egy kicsit nehéznek találtam a feladatokat. Ráadásul nem én voltam a leggyorsabb, aki végzett – fejtette ki Tószegi Józsefné.

Hozzátette, hogy tavaly a sietség a teljesítmény rovására ment, hiszen az egyik lap nem került be a borítékba. Így utolsó helyen végzett, a figyelmetlensége miatt pedig igen rosszul érezte magát… – Idén a lelkemre kötötte a család, hogy kétszer is nézzem meg, hová tettem a feladatokat! – jegyezte meg nevetve.

A keresztrejtvény az urak körében is igen népszerű. Pál Lajos Salgótarjánból érkezett, régóta kedveli a fejtörőket.

– Néhány évig pihentettem a dolgot, mert külföldön dolgoztam, de szerencsére újra foglalkozhatok vele. A versenyre is ezért jöttem. Régebben csapatban indultunk, most az egyik kollégámmal egyéniben neveztünk. Jó a szervezés és a hangulat, ráadásul Szolnok gyönyörű város. Utoljára húsz éve jártam itt, azóta sok minden megváltozott. És milyen szépen! – sorolta lelkesen.