Remekeltek a versenyeken a tiszasülyiek

Remekül szerepeltek a sülyi diákok a Katolikus Iskolák Takáts Sándor Országos Történelmi Versenyén, mely az általános iskolák és a nyolcosztályos gimnáziumok hetedikes és nyolcadikos tanulói számára kínált lehetőséget a megmérettetésre. A 15. alkalommal megtartott versenyt idén a kecskeméti piarista gimnázium rendezte meg.

November és március között három írásbeli levelezős fordulóban közel negyven, 4 fős csapat mérte össze tudását, és a legeredményesebb 12 csapat jutott tovább a május 12-i, kecskeméti döntőre, ahol szóban kellett számot adni történelmi felkészültségükről.

A Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, AMI tiszasülyi tagintézményét a Tiszavirág-rend elnevezésű csapatban Hegedűs Henriett, Horváth Gergő, Mata Emil és Tóth Zsombor képviselte.

Nem is akárhogy, hiszen mindössze egyetlen ponttal maradtak le a mosonmagyar­óvári győztesektől, jól példázva, hogy egy községi iskola tanulói is maguk mögé utasíthatnak tudásban budapesti és nagyvárosi diákokat is.

A siker nagyban köszönhető természetesen Ádám Kálmán felkészítő tanáruknak is.

Hegedűs Henriett, Horváth Gergő és Mata Emil ezt megelőzően a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium által meghirdetett „Magyar reformkor 1830–1848” elnevezésű megyei történelem versenyén is hasonlóan jó formát hozott. Két írásbeli fordulót követően ott is 12 csapat jutott be a szóbeli döntőre.

A három sülyi diák alkotta csapat e megméretésen is második helyezést ért el, szintén egy ponttal lemaradva a győztestől. Hegedűs Henriett és Horváth Gergő januárban is remekelt. A kétfordulós elődöntőt követő mezőtúri finálén kiváló teljesítményt nyújtva, megnyerték a XVI. Teleki Történelemversenyt.