Rendben zajlott a magyar írásbeli érettségi megyénkben

Hivatalosan is kezdetét vette az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn a végzős diákok magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról. A hagyományokkal ellentétben, a koronavírus miatt kialakult helyzetben a tanulók csak írásban vizsgáznak, a szóbeli feleletek elmaradnak.

– A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium mind a 73 végzős diákja vállalta az érettségit – tudtuk meg Tóth Barna igazgatótól. Hétfőn a magyar középszintű érettségit 70-en az iskolában írták. Emelt szinten hárman vizsgáztak, Szolnokon.

– Hosszú és izgalmas felkészülésen vagyunk túl, bízunk benne, hogy minden rendben lesz. Amikor kiderült, hogy írásbeli érettségire kell számítani, onnantól kezdve próbáltuk beszerezni a védőfelszereléseket, de a kormány által biztosítottak is időben megérkeztek. A jogszabályok által előírt hátteret szintén megteremtettük. A legtöbb vizsgázónk a mai napon van, a 70 főt hét tanteremben helyeztük el, a következő napokban már kevesebben lesznek.

– A kollégáimat megkérdeztük, hogy az adott feltételek mellett vállalják-e az ügyletet. Mondhatom, mindannyian vállalták, átérezve a feladat súlyát, a diákjainkért való felelősséget. A mai napon a hétszer négy óra ügyeletre van igény, van aki több órát is vállalt, van folyosói ügyelet, és tartalékügyelet is. A reggeli érkezést szintén úgy osztottuk be, hogy ne alakuljon ki csoportosulás a diákok között, akik a beléptetéskor kapták meg a szájmaszkot és a kesztyűket, a tantermekben pedig fertőtlenítőszert is kihelyeztünk – részletezte az intézményvezető.

A diákok élményeiről szintén beszámolt néhány mondatban. Elmondta, hogy a tanulók érzelmei vegyesek, de ha már ennyit készültek az érettségire, szeretnének túl lenni a vizsgákon. Kiemelte, hogy nagyon hiányolták a tanárokkal való személyes kapcsolatot az utóbbi időben. A vizsga kezdetén minden diák kapott a boríték mellé egy Bibliát, úgy vélték a végzősök örülnének ennek a lelki támogatásnak is.

– Rengeteget ismételtem, igyekeztem beosztani az időmet, sok videót megnéztem és hozzáolvastam a témákhoz – ezt már Poharánszki Petra Anna, az egyik vizsgázó mondta. Elárulta, hogy nagyon nagyon izgul és szeretne minél jobb eredmény elérni.

– Kifejezetten kedvencem nincs, Radnóti Miklósnak, Petőfinek, Mikszáthnak is örülnék. Az, hogy maszkban kell érettségizni nagyon zavar, akár a kesztyű, de muszáj koncentrálnom. Igyekszem magam a lehető legjobban lenyugtatni és odafigyelni hiszen ezen a négy órán a jövőm múlik. Az Állatorvostudományi Egyetemen szeretnék továbbtanulni – fejtette ki.

Cséti Gabriella szintén alaposan felkészült az érettségire.

– Én is sokat tanultam, az irodalomtanárom mondatait szintén megfogadom. Azt kérte ne izguljak, figyeljek a költői képekre, alakzatokra, osszam be az időt mert az nagyon gyorsan eltelik – sorolta. Hozzátette, szeretné ha novellaelemzés lenne a feladatok között, ám a kérvény vagy hivatalos levél írása is kedvező lenne számára.

– A maszk, kesztyű szemüvegesként nagyon nehezítő körülmény, igyekszem anyukám tanácsát megfogadni, hogy ne foglalkozzak vele, a feladatra koncentráljak. Én a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy-számvitel szakára készülök, így kedden emelt szinten fogok matematikából írni Szolnokon – árulta el a fiatal lány.

Percekkel később bezárultak a terem ajtók és a diákok megkapták a feladatlapokat. A szabályokat betartva, nyugodt légkörben zajlott a vizsgáztatás a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégiumban is, ahol összesen száznégyen jelentkeztek érettségi vizsgákra. Hétfőn magyar nyelvből kilencvenöten töltötték ki a feladatlapokat.

– Senki sem mondta vissza az érettségit a koronavírus járvány miatt – mondta Vass Zoltán, az intézmény igazgatója.

– A diákok előre megkapták a beosztásukat, hogy melyik teremben vizsgáznak majd, de azt is kiküldtük nekik, hogy a három bejárat közül melyiken jöhetnek be az épületbe. Már a belépéskor kézfertőtlenítőt használtak, a folyosókon csak maszkban lehet közlekedni. Akadnak olyan tanulók, akik jelezték, hogy alapbetegségük van, így ők külön teremben kaptak helyet. Egyéb esetben egy teremben nyolc fő érettségizik, így összesen tizenhárom teremben vannak a diákok és felügyelőik, akik kesztyűt is viselnek – részletezte.

A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda intézményében is zavartalanul zajlott a tegnapi vizsga. Égerné Tamás Annamária főigazgató tájékoztatása szerint nyolcvannégy diák jelentkezett az érettségire és senki nem gondolta meg magát. Ahogyan Tóth Alexandra Döniz sem.

– Én tartottam a vizsgától, és egy kicsit a több naptól is félek, de úgy gondolom ez ilyenkor természetes. Számomra elsőre nagyon könnyűnek tűnt a magyar feladatsor, de utána egy kicsit belebonyolódtam. A szövegértés nem volt annyira nehéz, legalábbis a szöveg része, ám a kapcsolódó kérdések között akadt néhány amire több időt kellett szánnom – összegezte a fiatal lány. Hozzátette, a második részben ő Fekete István Tolvaj című novellájának elemzése mellett döntött. Összességében négyes osztályzatban bízik magyarból. A maszkot illetően pozitívan nyilatkozott, mindenki jól tudta kezelni a helyzetet.

– A folyosón kötelező volt viselni. A termekben két, két és fél méter távolságra ültünk egymástól. Rendszeresen szellőztettek, belépéskor pedig kaptunk kézfertőtlenítőt – mondta.

A jászberényi Terplán Zénó Ferences Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolában szintén a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlott az érettségi első napja. Az intézmény két nappali és egy esti tagozatos osztálya, összesen hetvenhárom tanuló vizsgázott. Nyolc tantermet biztosítottak a diákoknak, hogy a távolságtartási szabályokat be tudják tartani.

Nem volt fennakadás a Szolnoki Szakképzési Centrumban sem Magyar érettségit a tizenegy tagintézményből tízben tettek a diákok, összesen 658-an ültek be a padokba és írták meg a rendelkezésre álló 240 perc alatt a dolgozatukat. Középszintű magyar érettségit 608-an, míg emelt szintűt 50-en tettek – olvasható az intézmény közleményében. Előzetesen, az április 21-i határidőig hárman jelezték, hogy nem most, hanem ősszel kívánnak érettségizni, a hétfő reggel pedig ugyancsak hárman nem jelentek meg a Szolnoki SZC valamely tagintézményében. A koronavírus-járvány miatti speciális előírásoknak, egészségügyi szabályoknak is meg kellett felelnie a Szolnoki Szakképzési Centrumnak, melynek az intézmény maradéktalanul eleget tett.