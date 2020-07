Rendhagyó családi napot rendeztek a besenyszögi tanyán

Kanyargós kövesút vezetett a besenyszög-szó­rópusztai tanyavilágba. Szombaton hagyományőrző napot tartottak a Mundzuk-tanyán, ahol cukormentes édességeket is kóstolhattak a résztvevők. Kemencében sült a langalló, a köleskását lekvárral és gyümölcsökkel ízesítették.

Az Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület által szervezett családi délutánon kézműveskedés, nemezelés és korongozás is várta az érdeklődőket. Mondákat és regéket hallgattak az ősi életről, de pusztalimpián is megmérették magukat a fiatalok és idősebbek.

Nagy Zsuzsanna, a program koordinátora elmondta: az egyesület fő feladatának tekinti a sorstársi közösség szervezését, a diabéteszes gyermekek elfogadását és a tapasztalatcserét. Felhívták a figyelmet arra, hogy a különféle rendezvényeken gondoljanak a cukorbetegekre is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek Diabétesz Klub tagjai is részt vettek a szombati eseményen, ahol a megújuló energiaforrások fontosságáról is szó esett.

Paál Gyula, a Mundzuk-ta­nya vezetője megmutatta a fiataloknak a tetőre szerelt különleges eszközt is.

– A felállított napkollektorban egy speciális fagyálló van. A szerkezet a naptól veszi fel a meleget és keringeti a hőt. Ha nincs áram, akkor is tudunk fürdeni, hiszen a napenergia melegíti fel a vizet nekünk, de a rendszer ellátja a kis konyhát is meleg vízzel – magyarázta Paál Gyula, aki a szolárzuhanyról is beszélt. – Most pont nem süti a nap, de a tervek között szerepel, hogy megritkítom körülötte a növényzetet, így jobban éri majd a fény. Az oszlop harminc liter vizet tárol, felmelegíti azt – részletezte.

Három lemezépületet is beszereztek, amit a nyári táborok során öltözőként és raktárként használnak majd. De két téliesített jurtát is felállítottak, ami ötvözi a nomád körülményeket a lakóház előnyeivel. A Paál család tizenhárom éve költözött Szórópusztára, a terveik között szerepel, hogy a tanya ellátását átállíthassák megújuló energiaforrásokra.

– Lakótelepi gyerek vagyok, és besokalltam. Szerettük volna, ha magunk vagyunk, és nem kell a szomszédokat hallgatni. A természettel együtt kell tudni élni és nem ellene dolgozni – vallja Gyula.