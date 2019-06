Rendhagyó irodalomórát is tartott Berekfürdőn a krimiíró

Rendhagyó irodalomórát tartott a felső tagozatosoknak A. G. Miller krimiíró a tanév vége előtt a Veress Zoltán Általános Iskolában. A szerző A halottlátó szigetéről című könyve kapcsán mesélt a gyerekeknek arról, mi a valóságalapja a regénynek, és arról is, hogy miért nem saját – Molnár G. Attila – néven ír.

A gyerekek érdeklődéssel hallgatták repülős élményeit, azok pedig, akik már szintén ültek repülőn, bátran elmondták saját tapasztalataikat, félelmeiket. A gyerekek a roncskutatásról, a kalandról és a biztonságos repülésről is szívesen beszélgettek az íróval, aki arról is mesélt, hogy most épp pilótának tanul.

A diákok a találkozó előtt előzetes feladatot is kaptak. A szerző A halottlátó szigete című könyvének egy jelenete alapján készítettek rajzot arról, szerintük hogyan zajlik egy roncskutatás. A szerző az óra végén a legjobb rajzok készítőit díjazta is. Az irodalomóra után a Bod László Művelődési Házban beszélgetett az író a krimikedvelőkkel.

A találkozó folytatásaként Nagy Istvánné igazgató meghívta a szerzőt a bereki írótáborba, ahol majd szintén beszél krimijeiről.