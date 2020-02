Rendhagyó kötetet mutattak be Szolnokon

Térségünk különleges fejezeteit mutatja be a megyei levéltár évkönyvének most megjelent új száma.

A Csönge Attila levéltár-igazgató és dr. Fülöp Tamás, a kecskeméti Neumann János Egyetem rektora által tegnap bemutatott kötetben sokak által nem is sejtett kérdésekre található válasz. Vajon hányan tudják, hogy a Tisza Szálló és Gyógyfürdő Trianonnak köszönhető?

Az elcsatolt erdélyi és felvidéki fürdővárosok helyett új turisztikai célpontokra volt szükség a maradék országban, ezért kezdett fejlődni a szolnoki idegenforgalom. Az sem ismert, hogy az alföldi csárdákat valójában a töröknek „köszönhetjük”. Az akkori elnéptelenedés miatt a kereskedők napokig utazhattak a kihalt tájon, így közben ezekre a pihenőhelyekre szorultak. Csupán a vasút miatt indultak hanyatlásnak ezek az intézmények.

Az időben ugorva az is elgondolkodtató, hogy ugyanaz a tíz ember alapította a jászberényi kommunista pártot, három különböző időpontban is. Egészen pontosan 1919-ben, 1945-ben és 1956-ban is! Végül egyik esetben sem tudtak jelentős számú elkötelezett embert megnyerni az eszmének.

De sok más érdekesség található a több mint háromszáz oldalas, dr. Fülöp Tamás, Ruzicska Ferenc és Szikszai Mihály által szerkesztett kötet hat tanulmányában és két forrásközlésében. Olvashatunk például a tanyavilágról vagy a református lelkészekről is. De a munkásőrség első éveiről, vagy éppen a Tanácsköztársaság időszakáról is további ismeretekhez juthatunk.