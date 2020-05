Rengeteg pontyot kapnak a megyei horgászok

Jelentős mennyiségű hallal gyarapodnak idén a horgászvizek. A kormány döntése alapján ugyanis korábban soha nem látott nagyságrendű telepítési támogatáshoz jutnak az állami tulajdonban lévő horgászvizek halgazdálkodási hasznosítói. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által koordinált, és az Agrárminisztérium felügyelete alatt zajló projektről már korábban is szó esett.

A támogatásnak köszönhetően a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége például hatszáztíz mázsa háromnyaras pontyot telepíthet a kezelésében lévő vizekbe. Április 23–24-én a Nagykunsági-főcsatorna nyugati ágán kezdték meg a halak kihelyezését. Több helyszínen (Kunhegyes, Fegyvernek, Örményes, Kétpó, Martfű és Tiszaföldvár) engedték be a fogható méretű pontyokat. A csatorna halállományát összesen száznyolcvankét mázsa kopoltyússal gazdagították.

A horgászok beszámolója alapján a Nagykunsági-főcsatornán jelentősen megnőtt a pontyfogás esélye, már csak azért is, mivel a Halászati Hatóság a csatorna keleti és nyugati ágán is feloldotta a ponty egyébként most kezdődő fajlagos fogási tilalmi idejét. Halőri tapasztalatok is azt mutatják, nem lehet panasz a fogásra: az ellenőrzések során volt olyan nap, hogy szinte minden horgász szákjában találtak egy-két pontyot.

A telepítések a Tisza megyei szakaszán folytatódnak. A folyóba több mint háromszázhatvan mázsa pontyot helyeznek ki, azonban itt érvényben maradt a fogási tilalom.