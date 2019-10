Repüléstörténeti legendát mutatnak be Szolnokon

A közelmúltban érkezett meg Lengyelországból a II. világháború legkiválóbb harci repülőinek egyike, a krakkói Lengyel Repülési Múzeum tulajdonában levő Messerschmitt Bf 109-es vadászgép. A magyar légierőnél is rendszeresített harci eszköz 2020. március 15-ig tekinthető meg városunkban.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Kiemelkedő magyar repüléstörténeti, egyben várostörténeti esemény részesei lehetünk azzal, hogy most közelről is megtekinthetjük, körüljárhatjuk ezt a harci gépet. A második világháború óta ugyanis egyetlen példány sem található belőle Magyarországon – méltatta az eseményt Kovács Ákos, a RepTár ügyvezető igazgatója, miután köszöntötte a jelenlévőket. Közöttük Lengyelország budapesti nagykövetségének katonai attaséját, továbbá Katarzyna Zielinskát, a krakkói társmúzeum kulturális vezetőjét, és nem utolsó sorban Frankó Endre nyugállományú repülő főhadnagyot, az utolsó, még közöttünk levő Messerschmitt-pilótát.

A szolnokiak 2017-ben kötöttek együttműködési megállapodást a lengyel közgyűjteménnyel, és amikor felvetették, hogy szeretnék bemutatni a birtokukban levő Me-109-est szívélyes fogadtatásban volt részük. A lengyel honvédelmi minisztérium is azonnal jóváhagyta a gép szolnoki útját. Ezért külön köszönetet mondanak a krakkói múzeum igazgatójának, és a tárgyalásokban közreműködő Tomasz Jaskolskinak, a RepTár műszaki vezetőjének. Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy most Szolnokon egymás mellett áll két egykori ellenfél is. Mind a Me-109, mind a múzeum munkatársai által a Balatonból kiemelt Il-2-es szovjet repülőgép.

Katarzyna Zielinska is a két intézmény barátságát méltatta üdvözlő beszédében. Örömét fejezte ki, hogy ez a géptípus egy időre visszatérhet magyar földre, s köszöni a szolnokiaknak, hogy múzeumuk ritka értékét bemutathatják a városban. Arról is szólt, a jövőt illetően is sok közös tervük van a RepTárral. Korábban a magyar fél egy, a varsói felkelőknek utánpótlást szállító brit Halifax bombázónak a feltárását végezte, melyet 1944-ben lőttek le a légterünkben. Személyzetének tagjait katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra Solymáron, a roncsokból Lengyelországba is vittek kiállítási anyagot.

Amikor a veterán magyar vadászpilótának, Frankó Endrének kérdésként Tobak Tibor hadnagy egykori Messzer-pilóta szavait idézték:

„A 109-essel az ember tényleg madárnak érezhette magát”.

Az idős katona elmondta, hogy bár rengeteg élménye van a repülésről, nehéz közülük bármit kiemelni. Megélni kellett őket, ami neki hála Istennek, sikerült. „Én nem tudom szavakba foglalni, de maga a repülés fantasztikus élmény. Ez az életem irányadója, nekem a repülés volt mindenem. Bármilyen gép, amibe ülhettem kedves volt számomra.” mondta. A sajtótájékoztatón érdekességként azt is megtudhattuk, hogy ideiglenes jelleggel egy időre a magyar légierő felségjelzését is el fogják helyezni a veterán gépen.