Ritkították a szolnoki Alcsi-Holt-Tisza törpeharcsa állományát

Idén tavasszal ismét gyérítette az Alcsi-Holt-Tisza túlszaporodott törpeharcsa-állományát a vizet kezelő Tisza Horgászegyesület.

Ez a nem őshonos halfaj a holtágakban képes rendkívüli mértékben elszaporodni, rendszerint a többi halfaj kárára. A horgászok nem örülnek tömeges jelenlétüknek, mivel nagy tömegben csak kis méretűre nőnek, ugyanakkor kiszorítják élőhelyükről a többi halfajt, ezáltal rontva azok fogási esélyét. A törpeharcsa egyébként mohón kap a felkínált csalira, sokszor a még süllyedő horogra rávág, esélyt sem adva az egyéb fajoknak. Jelenléte kártékony is, hiszen halikrával és apró halakkal is táplálkozik, így nem csak a horgászvizekben, de a tógazdaságokban is komoly gondot okoz, ha nagy egyedszámban jelen van.

A szelektív halászatot végző szakembereknek köszönhetően a tavaszi gyérítés során tíz tonnányi törpeharcsától szabadították meg a holtágat.

A horgászok nagy örömére a pontyokon túl jelentős számú szürke harcsát is telepítettek a vízbe. A kettő-nyolc kiló közötti ragadozók azonnal foghatóak voltak, nem rendeltek el tilalmi időt.