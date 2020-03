Robotokat építenek és programoznak a törökszentmiklósi kisdiákok

Két kategóriában kölcseys gyerekek is sikeresen versenyeztek a Baptista Szeretetszolgálat robotikacsapatában, a napokban Budapesten tartott Magyar Ifjúsági Robotkupán. Szabó Alexa és Bander Ferenc ötödik osztályos tanulók tavaly kezdtek el robotokkal foglalkozni, amikor iskolájuk, a törökszentmiklósi Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája robotikaoktatást indított.

– Jól hangzott, hogy saját magunk készíthetünk robotokat, hiszen otthon is nagyon szeretek építgetni – mondta az ötödik osztályos Bander Ferenc arról, miért jelentkezett a robotikaoktatásra. Ő az egyik kölcseys kisdiák, aki szép eredményekkel tért haza a fővárosban tartott Magyar Ifjúsági Robotkupáról.

– Egy labirintuskövető robotot és egy vonalkövető robotot építettünk. Az első lényege, hogy a robot ne menjen neki az akadályoknak, a vonalkövető robotnak pedig le is kell győznie azokat. Menet közben nem lehet irányítani, előre be kell programozni a robotok mozgását – mesélte a versenyről.

A programozás a legnehezebb része a feladatnak, de éppen ezt kedveli annyira a csapat másik tagja, a szintén ötödikes Szabó Alexa.

– Nekem a programozás része a kedvencem. A számítógépen van egy olyan alkalmazás, amelybe be kell írni, hogy mikor, merre forduljon a robot, vagy ha meglát egy akadályt, akkor álljon meg – avatott be a részletekbe Alexa, aki Ferenchez hasonlóan felnőttként is ezzel szeretne foglalkozni.

– Iskolánkban tavaly indult szervezett formában a robotika oktatása, tehát a gyerekek negyedikesként kezdték el tanulni. Induláskor egy csoportunk volt, de már akkor csatlakoztak tagjai az országos baptista robotikacsapatba, melynek felkészítője Abán Csaba, a Baptista Pedagógiai Intézet munkatársa. A múlt évi versenyen két negyedikes versenyzőnk kijutott a hannoveri Európa-bajnokságra, ahol egy harmadik és egy ötödik helyezést értek el. Idén már két csoportot tanítunk, egy tízfős kezdőt és egy nyolcfős haladót – mondta a robotikaoktatásról a gyerekek egyik felkészítő tanára, Szabó Zoltánné.

A mostani megméretésen a kölcseys kisdiákok két nagyobb budapesti tanulóhoz csatlakozva, két kategóriában első és második helyezést értek el. Itt azonban nincs vége a versenyeknek, májusban Portugáliába utaznak az Eb-re, valamint a májusi Robot­olimpiára is készülnek, a foglalkozásokon most szumózó robotokat építenek.

A Baptista Szeretetszolgálat világszerte számos mentési műveletben vesz részt, a veszélyes szituációk miatt ma már egyre gyakrabban használnak a mentéshez robotokat. A diákok ezek kicsinyített másait készítik el, ezért a baptista iskolák robotikacsoportos tanulói minden rangos versenyen szerepelnek.