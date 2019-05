Roma írók, költők műveivel ismerkedtek meg a diákok

„Vályogbarna arcú anyám, hova tűnt a napsugár? Hova tűntek meséid a hazát kereső cigánygyerekekről?” – Balogh Attila roma származású költő versei is elhangzottak a minap Fegyverneken és Tiszapüspökiben, ahol általános iskolás gyermekek hallgatták a költeményeket Molnár László, a Szigligeti Színház művészének előadásában.

– Amikor felkészültem erre a programra, még én is meglepődtem azon, mennyi jobbnál, jobb cigány származású költő, irodalmár van, például Osztojkán Béla, Orsós Jakab, Balogh Attila, Rácz Lajos, vagy Choli Daróczi József. Nagyon örültem neki, hogy részt vehettem egy ilyen eseményen, hiszen jó érzéssel tölti el az embert, ha a kultúrát olyan közegben is tudja terjeszteni, ahová esetleg nem jut el. Ha csak egyetlen gyermekben is sikerül egy kis szikrát gyújtani, már beteljesedett a küldetés – vélekedett a színész.

A magyar–cigány nyelvű versmondó-találkozó csak egy része egy nagyobb, átfogó programsorozatnak, amely 2018 februárjában indult. Tavaly decemberig több mint ezren vettek részt benne.

– Ez egy tíz települést érintő pályázat, Nagykörű központtal. Fegyverneken és Tiszapüspökin kívül Csataszögön, Tiszasülyön, Hunyadfalván, Kőtelken, Újszászon, Zagyvarékason és Szolnokon tartottunk, tartunk különböző rendezvényeket. Ez egy érzékenyítő program, nem csak cigányoknak szól, hanem mindenkinek.

– A mai cigányság sajnos már nem őrzi a hagyományokat, gyakorlatilag nem ismerik a kultúrájukat. Nem tudják, honnan származnak, milyen mesterségeik voltak, vagy milyenek voltak az autentikus cigány hangszerek. Többek között ezeket próbáljuk bemutatni.

– Romológus is tartott már előadást, író-olvasó találkozók is voltak, melyeken cigány származású írók és költők vettek részt, de olyan cigány fialatokat is meghívtunk, akikről példát lehet venni. Mindig együttműködésben dolgozunk az adott településsel, intézménnyel, kikérve a véleményüket – mondta a programról Vágóné Horváth Mária szakmai vezető.

A hétfői versmondó találkozó Fegyvernek és Tiszapüspöki után Zagyvarékason ért véget.