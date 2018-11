Rotációs kapák versengtek Tiszajenőn

Érdekes falusi virtusnak lehetett tanúja, aki kilátogatott pénteken a kultúrház melletti sportpályához.

Utánfutós kisgépek robogtak körbe a karókkal, szalagokkal kijelölt pályán. Gazdáik beletapostak a gázba, hogy a gépek teljesítményéhez képest mielőbb végigfussanak az útvonalon, ahol különféle feladatok is várták őket, miközben sülő finomságok illata lengte be a környéket.

Első alkalommal rendeztek rotációs kapa versenyt Tiszajenőn, egy közösségépítő falusi disznótor kísérő rendezvényeként. A pályát minél gyorsabban és minél kevesebb hibaponttal kellett teljesíteni. Nyolcan mérettették meg ügyességüket a jó hangulatban szurkoló nézők előtt. A győztes egy különleges, házilag készült kupával térhetett haza.

A verseny ötlete egy helyi fiatalember, Balla Attila fejéből pattant ki, akiben az interneten látott hasonló futamok alapján öltött testet az elképzelés, hogy falujában is kellene rendezni hasonlót. Fel is vállalta e feladatot. Megtervezte a pályát, segédlettel meg is építette, sőt, még egy kis rotációs kapát mintázó, Rota Kupát is készített a leendő győztes számára.

A versenyről szólt a robikapás ismerősöknek, ők továbbadták a hírt, így akadt is jelentkező annak ellenére, hogy hétköznap lévén a legtöbben dolgoztak és nem sikerült mindenkinek szabaddá tennie magát.

Végül nyolcan álltak rajthoz, különféle típusú pótkocsis szerkentyűkkel. A kanyargó pályán szalmabálák között kellett szlalomozni, egy bálát feltenni a pótkocsira, majd odébb lerakni.

Aztán átrobogni a nehezítésként felkapált szakaszon, majd megállni egy sorompó előtt, ami úgy volt felnyitható, hogy régi, hagyományos darálón kukoricát kellett morzsolni, amit belemertek a sorompót felbillentő súlyként felhelyezett vödörbe.

Két kört kellett megtenni, végrehajtva e feladatokat, majd a rajtvonalnál megállva felhajtani egy pohárka üdítőt vagy sört, és ekkor ért véget a futam. Az időt stopperrel mérték, a bakikért pedig hibapontot osztogattak.

Az elsőként induló Vastag János nem volt szerencsés: a második körnél közbeszólt a technika ördöge, így végül gépét kézzel kellett letolni a pályáról. Samu Ferenc pedig kisfia, Botond kíséretében manőverezett végig az útvonalon.

– Szeretnénk ezzel a versennyel hagyományt teremteni – hangsúlyozta Attila, aki maga is részt vett a futamon.

Tiszajenő első rotációs kapa versenyét végül Polgár Lajos nyerte meg, így ő vihette haza a különleges kupát. A küzdelmek után pedig a gyerekek is kipróbálhatták, milyen élmény egy ilyen szerkentyűvel furikázni.

