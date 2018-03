Saját maga újította fel a rozsdás, öreg traktort József, ez lett belőle

Meglátni és megszeretni sokszor egy pillanat műve. Igaz ez a régi tárgyakra, eszközökre vagy járművekre is. A rákóczifalvai Mészáros József egy elrozsdásodott kistraktorba „szeretett bele”, és bár korábban nem voltak efféle tervei, elhatározta, hogy felújítja. Munkájának köszönhetően a gép egykori formájában pompázik, talán még jobban is mutat, mint újkorában.

– A fiam, Zoltán látta meg a traktort Jászalsószentgyörgyön, és szólt, hogy nézzem meg. Ha találok benne fantáziát, vegyem meg. Küldött róla fényképet is – idézte fel a hirtelen jött gépvásárlás történetét József.

– El is mentem megnézni, és mi tagadás, nagyon megtetszett. A gazdája ócskavasnak akarta eladni, de azt annyira sajnáltam volna, hogy inkább megvettem. Ócskavasáron. És kaptam hozzá egy házilag gyártott egytengelyes pótkocsit és egy kétfejes ekét is.

A Hanomag R16 típusú traktor 1952-ben készült, tehát nem épp fiatal gépről van szó. Ette is alaposan a rozsda. Tizenegy éve már be sem indították, az akkumulátor is hiányzott belőle, így szóba sem jöhetett, hogy saját kerekein tegye meg az utat Rákóczifalvára. Trélerrel fuvarozták haza.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Mészáros családban persze nem számít különleges eszköznek egy traktor, mivel földjük is van, amin gazdálkodnak. Traktorból is akad három – persze jóval fiatalabb gyártmányúak.

Az új szerzeményen bőven volt javítani és csinosítani való. Józsefnek azonban nem kellett tartania az ezzel járó kihívásoktól, lévén gépszerelő a szakmája. És mivel már kilenc éve nyugdíjas éveit élvezi, ideje is akadt. Van egy katalógusuk, így pontosan tudták, hogyan kell kinéznie az osztrák gyártmányú gépnek.

– Az volt a legnagyobb gond, hogy szinte minden össze volt rozsdásodva rajta. Csiszolással, rozsdamaróval, homokfúvóval takarítottuk le. Aztán új festést kapott – árulta el a restaurátorrá átvedlett gépszerelő.

– Némely alkatrészt, a kormányt, a lámpát Ausztriából szereztük be. Fel kellett újítani többek között a vízszivattyút, a féltengelyt. A munka nagy részét egyedül végeztem, a fiam az anyagbeszerzésben segített, ő Szolnokon dolgozik egy gépkereskedésben. Közel kétszázötven órányi munka van a traktorban, de megérte!

A megújult kistraktor nem csupán az udvar vagy a garázs dísze lesz, 25 lóerős teljesítményéhez mérten munkára is fogják. Tökéletesen alkalmas például fűkaszáláshoz.

Gazdája azt is tervezi, hogy tavasszal részt vesz vele egy traktorfelvonuláson, Szarvason. Csak ehhez előbb még rendszámot kell szereznie.

„Nagydarab vasdarab”

– A feleségem gyakran prüszkölt, hogy annyit dolgoztam a traktoron. Mondogatta, hogy hagyd már abba, hogy néz ki a kezed!– mesélte József nevetve. – De az az igazság, hogy azért ő is szereti ezt a gépet. Figyelte, hogyan alakul, mikor indul be végre. Az unokám Szolnokon, a gépipariban tanul. Bár őt inkább az autószerelés érdekli, azért jött mindig, ha segíteni kellett. A traktorra azt mondta: „nagydarab vasdarab”. Amikor egy barátom, mikor nálam járt és megnézte a felújított erőgépet, elismerően megjegyezte: újra életet lehelni egy öreg traktorba, ez az igazi művészet!