Idén is biztosítják a nyári szünidei gyermekétkeztetést Szolnokon

A korábbi évekhez hasonlóan a szolnoki önkormányzat az idei évben is biztosítja a rászoruló gyermekek számára a déli meleg főétkezést a nyári szünetben. A program egyéb célközönségeknek is hasznos, ezért a város az 56/503-586-os telefonszámon várja azon családok jelentkezését is, akik augusztus 31-ig részt kívánnak venni a nyári melegétkeztetés rendszerében.

Megtudtuk, a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ingyenes étkeztetésére az önkormányzatot jogszabály kötelezi. A forrást egyrészt az állam, másrészt a helyi önkormányzat biztosítja. A jogosultak körét a város évekkel korábban kibővítette, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nem HH-s, nem HHH-s gyermekek részére is biztosítja az ingyenes ebédet. Összességében ez mintegy 7200 gyermeket érint a városban. Az idei tapasztalat az átvételi arányokkal nagyon kedvező. A megrendelt ételt átlagosan az igénylők 92 százaléka veszi át, az elmúlt 33 nap adatait vizsgálva. A szünidei gyermekétkeztetésről az önkormányzat az idei nyári szünetben, július 1-től augusztus 31-ig 43 munkanapon át gondoskodik. A korábbi évekhez hasonlóan a városban öt helyszínen – Széchenyi Zöld Ház; Fiumei Á.I.; Ligeti úti Á.I.; Szent Tamás Görögkatolikus Iskola; Szandaszőlősi Á.I. – történik naponta az ebéd osztása. Azok, akik jogosultak a központi jogszabály által szabályozott szünidei gyermekétkeztetésre és a gyermek igénybe veszi a nyári napközit, azoknak az ételt a napköziben biztosítja számukra az önkormányzat helyben fogyasztással. A bölcsődés korú gyermekek ételét az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság készíti és az említett öt osztóhely valamelyikén vehetik át az érintettek az értesítésben foglaltak szerint. A támogatással kapcsolatban érdeklődni, lemondani, módosítani az 56/503-586 telefonszámon lehet – tudtuk meg a sajtótájékoztatón.