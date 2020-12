Segédeszköz-lerakatot szeretnének kialakítani

Egy segédeszköz-lerakat létesítésén dolgozik az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete. Ha ez megvalósul, megyénkben juthatnak hozzá, ráadásul különösen kedvező áron az egyébként nehezen beszerezhető eszközökhöz a sorstársak. Ráadásul e készülékek szervizelése is gyorsan, helyben megoldhatóvá válik. Ezzel Kelet-Magyarország első ilyen jellegű eszközlerakata születne meg.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az egyesület a Civil Információs Portálon futó Adventi Civil börze adta lehetőségeket is kihasználva gyűjtött adományt a tervei megvalósításához. A kampányban összegyűlt összeget a lerakat segéd- és ápolástechnikai eszközparkjára fordítják. Besenyszögön már megvan az a helyiség, ahol ilyen lerakatot ki tudnak alakítani.

– Nem a haszonszerzés a célunk ezzel a projekttel, hanem az, hogy segíthessünk sorstársainkon, a bevételt is rögtön vissza fogjuk forgatni új eszközök beszerzésébe. Mozgássérülteknek, fogyatékkal élőknek az állam biztosít egy-egy alapvető segédeszközt, amihez jutányos áron juthatnak így hozzá, ám egy-egy ilyen eszköz kihordási ideje több év. Gyakori igénybevételnél azonban ezek hamarabb elhasználódnak – mutatott rá Fehérváry Tünde, az egyesület elnöke.

– Gyerekek részére egyedi méltányossági kérelem benyújtásával szerezhetnek a szülők segédeszközöket. Van eszköz, aminek kihordási ideje tízéves kortól tizenöt éves korig tart, ez idő alatt pedig jelentős a testmódosulás. Így sokszor nem tudják a segédeszközöket olyan gyakran cserélni, ahogy a gyerek nő vagy fizikai állapota változik. Felnőttek esetén is van olyan eszköz, amit csak egyedi méltányosságból támogat az állam, például betegemelő, ápolási ágyak. Egy ilyen eszköz a legtöbbek számára teljes áron megfizethetetlenül drága, így sokan bérlik, amire szükségük van.

– Még ez is költséges, betegágyak például havonta tizenöt-húsz ezer forintba kerülnek. Ha megvalósul a lerakatunk, az érintettek olcsón hozzájuthatnak modern, jó minőségű eszközökhöz, azokat kipróbálhatják megvásárlás előtt, és lehetőség lesz bérlésre is. Jelenleg a speciális eszközök szervizelése sem megoldott a megyében, a javíttatás körülményes, egyes eszközök esetén több hónapot is igénybe vehet. Nálunk a szervizelés is megoldott lesz – jelezte az elnök. Felvetette azt is, hogy még olyanok is nyerhetnek e megyei lerakattal, akik már rendelkeznek egy támogatott eszközzel.

– Például annak a kere­kesszékesnek, aki eljár tanulni vagy dolgozni, nagy könnyebbség, ha be tud szerezni egy váltókocsit, amit bent hagyhat az iskolában vagy a munkahelyen.